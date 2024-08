¡Festival de goles! Así fue la primera jornada de la Pre-Uniliga

El fin de semana del 17 y 18 de agosto se marcó un antes y después en el futbol universitario costarricense.

La Pre-Uniliga ha estado cumpliendo a cabalidad su objetivo de servir como torneo previo a la Uniliga, y además, ha estado encendiendo pasión entre los equipos y sus seguidores.

Cuatro universidades, con fuertes diferentes, pero con una misma aspiración, iniciaron su lucha por el liderato con intensidad y mucha calidad futbolística.

Con 17 goles en tan solo dos encuentros, la Pre-Uniliga ofreció un gran espectáculo, lleno de bríos de juventud, emoción y gran nivel de juego. Los enfrentamientos han sido reflejo de ello.

La Vía FC vs LEAD University (0-5): Un Dominio Total

Uniliga: Equipo La Vía empezó con el pie izquierdo.

El duelo entre LEAD University y La Vía FC, el equipo del medio de comunicación oficial de la Universidad Latina, fue una muestra de la táctica y técnica de LEAD.

Desde el pitido inicial, LEAD dejó clara su intención de dominar el encuentro. Aarón Otárola, el extremo eléctrico de LEAD, no tardó en abrir el marcador, poniendo a su equipo al frente con un gol tempranero.

A pesar de los esfuerzos del equipo de La Vía, el primer tiempo terminó con un 2 a 0 en contra.

El segundo tiempo no fue más amable para La Vía, que, a pesar de mostrar destellos de potencial y garra, no pudo evitar recibir otros tres goles.

El resultado final, un contundente 5 a 0, refleja la eficacia de LEAD, pero cabe destacar que La Vía es un equipo en proceso deconstrucción.

Luis Felipe Font, presidente de La Vía FC, y su director técnico, Andrés Navarro, han tenido la titánica tarea de levantar un equipo desde cero, y aunque el camino es arduo, el potencial está ahí. Han hecho un increíble trabajo en poco tiempo. El equipo mostró garra y actitud.

Su capitán Jose Rubén Soto motivaba al equipo a dar lo mejor de sí, y el habilidoso mediocentro Jorge Andrés Villalobos se atrevía a regatear, y a buscar oportunidades donde no las había.

El juego de LEAD, bajo la dirección técnica de Felipe Barrantes, fue paciente, pero letal.

Uniliga: El equipo de Lead University vapuleó 5-0 en su primer partido. ¡Qué nivel!

Ian Gamboa deslumbró desde su posición de lateral, creando caos en la defensa rival, mientras que Estanislao Molina, capitán y presidente del equipo, lideró con maestría, registrando tres asistencias cruciales.

La estrella indiscutible fue Aarón Otárola, quien, con untriplete, se consagró como el “Human of the match” (Humano del partido), demostrando no solo velocidad, sino una frialdad admirable frente al arco.

LCI Veritas vs Texas Tech University (4-8): Un fuego cruzado de goles

Uniliga: El equipo de Veritas dio la pelea en un verdadero partidazo.

El choque entre LCI Veritas y Texas Tech University fue un espectáculo ofensivo, con 12 goles que mantuvieron a los aficionados al borde de sus asientos.

A pesar de jugar en casa, LCI Veritas comenzó en desventaja, recibiendo un gol en los primeros minutos.

Texas Techno dejó escapar la oportunidad y rápidamente tomó una ventaja de 3 a 1, dejando a los locales en una posición comprometida.

Sin embargo, la tenacidad de LCI Veritas emergió en su máximo esplendor. Liderados por jugadores clave como Tomás Carnevale, el equipo logró reducir la brecha a un emocionante 5 a 4, poniendo en duda la aparente victoria de los visitantes.

Pero el cambio de guardia en la portería de Veritas, con la entrada de Juan Manuel Vivero, fue un punto de inflexión.

El joven arquero no logró detener la ofensiva implacable de Texas Tech, que finalmente selló el partido con un 8 a 4.

El presidente de LCI Veritas, Xilon Parks, no dudó en reafirmar la ambición de su equipo durante la conferencia de prensa.

“No era el resultado que esperábamos, y si bien no ganamos este partido, venimos a ganarlo todo”, expresó Parks.

Por su parte, Texas Tech demostró ser un rival formidable.

Uniliga: Texas Tech University demostró que viene con todo tras ganar 8-4.

Como bien destacó@felipeodio03 en los comentarios de Instagram de la Uniliga, la dupla entre Francisco Hernández y Julián Herrero fue sencillamente imparable, combinándose para marcar 7 de los 8 goles de su equipo.

Sebastián López se sumó a la lista, anotando un gol fundamental para marcar el territorio de TTU.

El director técnico, Emiliano Sayago, es el profe más jóven del torneo, pero mostró una madurez y visión táctica que augura un futuro brillante para la universidad tejana con campus en Avenida Escazú.

Conclusión: la promesa de lo que viene

La primera jornada de la Pre-Uniliga, como era de esperarse, no ha despejado la incógnita de cuál equipo se coronará campeón, pero sí avivó la emoción y el interés por lo que está por venir.

Las historias de heroísmo, desafío y competencia feroz han comenzado a tejerse y la gran final, programada para el 8 de setiembre en la Zona Deportiva PEDREGAL, promete ser el clímax de esta emocionante saga futbolística.

¿Quién levantará el trofeo? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: el camino hacia la gloria será inolvidable.