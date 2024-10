Uniliga: el reto que muchos queremos desde niños

La Uniliga es ese reto que muchos hemos querido desde que éramos pequeños y nos enamoramos del fútbol. Jugadores y entrenadores tienen barreras por vencer y los presidentes no nos quedamos atrás.

Luis Felipe Font, presidente de La Vía, (medio) anima a su equipo mientras luchan por el tercer lugar en un emocionante encuentro.

Muchos creerán que esto ha sido solo vacilar, hacer el papel y divertirse, pero la verdad es que hay muchas reuniones, documentos, mensajes y temas por tomar en cuenta.

Lo interesante es que son temas que, al no tener experiencia, en muchos casos he tenido que ir descubriendo qué tengo que tomar en cuenta e ir cambiando la forma de trabajar.

Tener los uniformes, los inscritos y finalmente los convocados es más difícil de lo que parece y para que todo esté, prácticamente, se tienen que alinear todos los planetas.

No me quejo, está siendo una experiencia inolvidable. He aprendido que un equipo de fútbol tiene más de un líder.

Luis Felipe Font (izq.), presidente de La Vía, estrecha la mano del presidente de la Uniliga al finalizar el encuentro de su equipo, en un gesto de respeto y deportividad después del encuentro entre LCI Veritas y La Vía.

No es el presidente, el técnico o los capitanes, son todos, y cada uno tiene que liderar su zona.

Porque el equipo no es el mismo si el lateral o el mediocentro o cualquier otro jugador de otra posición no actúa con personalidad, con liderazgo.

Para esta Pre-Uniliga mi enfoque extra cancha ha sido ir armando un proyecto estable y que vaya creciendo, esto solo se logra involucrando a más personas en diferentes puestos.

En el equipo tenemos vicepresidenta, encargada de prensa, delegadas y otras personas que, aunque no tienen un puesto fijo, ahí están para ayudar en lo que aparezca en el momento.

Creo que el mayor reto ha sido estar tranquilo, desde que empecé a trabajar en esto diariamente siento que algo falta, algo no estoy haciendo.

La mente no respeta domingos ni feriados y hay que saber manejarla.

Al final del día debo entender que, aunque soy periodista y no he estudiado nada para tener este puesto, debo hacer las cosas lo mejor posible y sin excusas.

Saber que se puede fallar, pero hay formas de hacerlo y una de las características que siempre debe prevalecer es darlo todo.

Luis Felipe Font (der.), presidente de La Vía, ofrece una charla motivacional a su equipo tras una dura derrota, buscando levantar el ánimo y mantener la unión del grupo para seguir adelante.

Definitivamente ha sido una experiencia muy provechosa donde he conocido gente y he aprendido muchísimo.

Hace un año no me hubiese imaginado que iba a estar haciendo esto. Estos meses de trabajo me han hecho crecer como persona y como profesional, sé que los conocimientos adquiridos me van a servir mucho a futuro.