Banco Popular promueve finanzas más sanas mediante sus productos de ahorro

Para el Banco Popular y de Desarrollo Comunal hacer que las personas y las familias disfruten de la paz que da tener salud financiera, es un compromiso y, por esa razón, cuenta con una serie de productos enfocados en el ahorro.

Las posibilidades de ahorro están llenas de ventajas, son de fácil acceso y representan un método seguro para alcanzar metas que pueden ir desde un paseo, estudios, una emergencia de salud, o hasta la compra de bienes más grandes como una casa o un carro.

Cabe recalcar que los productos de ahorro del Banco cuentan con la seguridad, respaldo, solidez y apoyo que durante 54 años de experiencia ha brindado el Banco Popular, permitiendo generar excelentes rendimientos y un acceso ágil y sencillo.

Para iniciar, es sencillo obtener una cuenta de ahorro convencional a la vista en colones y dólares, la que funciona también como herramienta transaccional al estar unida a una tarjeta de débito, pero si mas bien prefiere solo ahorrar y no tocar el dinero, también están las cuentas de ahorro no transaccionales y programadas.

Para los ahorros puntuales Copiado!

Para quienes ya tienen en mente su objetivo de ahorro, existe la Cuenta Naranja y el Plan Naranja, las cuales mantienen características particulares que permiten a la persona generar propósitos de ahorro más puntuales y, por supuesto, ganar excelentes rendimientos según el tipo de cuenta elegido y el periodo que se establezca para el ahorro.

Ambas alternativas requieren que la persona tenga previamente una cuenta transaccional abierta del Banco Popular, permitiendo constituirse a través del sitio web institucional www.bancopopular.fi.cr así como en cualquier oficina comercial de la Entidad con un monto mínimo de ₡5.000 (colones) o $20 (dólares) en adelante. Por otra parte, aplican tanto para personas físicas como jurídicas (empresariales), representando una excelente opción también para aquellas empresas que deseen constituir este tipo de ahorros. Además, permite abrir la cantidad de cuentas y planes que el cliente requiere para el manejo de sus recursos.

Ventajas únicas Copiado!

Una de las características que más distingue a las opciones de ahorro del Banco Popular es que sus cuentas están protegidas de embargo, exceptuando únicamente aquellos casos en que se presente una situación de pensión alimenticia.

Así funciona la Cuenta Naranja Copiado!

Con respecto a la Cuenta Naranja, esta opción no se encuentra ligada a una tarjeta de débito, con el objetivo de facilitar el hábito del ahorro; sin embargo, permite que se puedan hacer movimientos entre diversas cuentas propias y favoritas, tanto a través de la Web o la app Banca Móvil BPDC, brindando la disponibilidad que el cliente requiere.

La Cuenta Naranja mantiene tres modalidades de apertura en colores o dólares, las cuales están ligadas a los rendimientos que genera la cuenta. Se trata de:

• Cuenta Naranja Ahorro Fácil, inicia con ¢5.000 o $20

• Cuenta Naranja Preferencial, inicia con ¢100.000 o $200

• Cuenta Naranja Global Premium, inicia con ¢250.000 o $500

El Plan Naranja Copiado!

Por su parte, el Plan Naranja es la cuenta de ahorro programado del Banco Popular que se convierte en un verdadero “ahorro con propósito”, ya que permite al cliente ponerle el nombre al plan que desea según sea su objetivo, sin importar el plazo, permitiéndole estar más cerca alcanzar sus metas. Este ahorro permite programar transferencias automáticas estableciendo el traslado de montos fijos, según una frecuencia determinada.

Al igual que la opción anterior, los Planes Naranja mantienen un monto mínimo de apertura a partir de ¢5.000 o $20; además de una cuota fija mínima mensual y un plazo que arranca de los 6 meses en adelante. Este producto facilita efectuar aportes extraordinarios, así como hacer retiros parciales o la cancelación anticipada durante la vigencia del plazo, con el cobro respectivo de una comisión sobre el monto a retirar.

Uno de los aspectos de mayor trascendencia de este Plan es que los intereses que genera están exentos totalmente del pago del impuesto sobre la renta.

Otras opciones de ahorro

Entre otros productos de ahorro que tiene disponible el Banco Popular destacan los siguientes:

Cuenta Joven: es una cuenta de ahorros especial para que las personas de edades entre los 12 y menores de 18 años puedan aprender, valorar y disfrutar de los beneficios de ahorrar con el Banco. Por cierto, les permite contar con una Tarjeta de Débito en colones.

Cuenta Kids: esta cuenta de ahorro está enfocada en niños de 0 a 12 años no cumplidos, con el objetivo de que comiencen desde pequeños con el buen hábito del ahorro. La misma está unida a una Tarjeta de Débito en colones.

Cuenta Verde: mantiene las mismas características de una cuenta de débito transaccional, está unida a una Tarjeta de Débito especial, disponible en colones y dólares; es importante considerar que esta opción permite al cliente asegurarse que, respecto del monto que ahorra, el Banco dispondrá de un monto similar para apoyar proyectos ambientales.

Plan de Ahorro Escolar: Este producto ha sido diseñado para impulsar el ahorro de las personas asalariadas del sector privado para enfrentar los gastos propios del periodo de entrada a clases, buscando proteger siempre el derecho de la educación familiar. El monto que se ahorra varía entre un 4,16% y un 8,33% del salario bruto por mes, y el patrono es el responsable de la retención salarial y la remisión del fondo al Banco. Se puede abrir en cualquier oficina comercial del Banco y se retira en la primera quincena de enero de cada año.

Ahorro a plazo: una opción de inversión que ofrece importantes rendimientos. Permite su constitución en colones y dólares, y su interés se encuentra asociado a su vencimiento. Este puede ser de dos tipos:

-Materializado a través del cual se emite un documento físico en papel de seguridad y es negociable sin necesidad de notificar al emisor y solo puede abrirse en una oficina comercial, o también:

-Desmaterializado, que es constituido electrónicamente, por lo cual no se emite un documento físico, sino un recibo no negociable, que se le entrega al cliente como comprobante de su inversión y ofrece una tasa de interés mayor al materializado. El ahorro a plazo puede abrirse en cualquier oficina comercial o mediante la Web y permite ser respaldo para la solicitud de crédito back to back.

Las personas interesadas en conocer más detalles o abrir uno de estos productos de ahorro pueden acercarse a cualquiera de las oficinas comerciales del Banco Popular en todo el país, a través de los formularios que se encuentran disponibles en el sitio web www.bancopopular.fi.cr o realizar consultas mediante el servicio telefónico de Banca Fácil 2202-2020 o al WhatsApp 8502-2020.