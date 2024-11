Casos de infecciones de transmisión sexual aumentan en Costa Rica

Presentado por: Durex®

De acuerdo con datos ofrecidos por el Ministerio de Salud, infecciones de transmisión sexual como sífilis, herpes y virus del papiloma humano han aumentado durante los primeros siete meses del año, en comparación con el mismo periodo del 2023, siendo los adultos jóvenes, entre 25 y 34 años de edad la población más afectada por este tipo de enfermedades.

Datos evidencian baja en el uso del condón.

Según estos datos, nos preocupa el repunte de las ITS porque evidencia que no estamos utilizando el condón como método para prevenir las infecciones de transmisión sexual, explicó Marianela Arias Lamicq, sexóloga de Durex®.

Por esa razón, en Durex® desde hace aproximadamente ocho años tenemos el compromiso de llegar hasta las principales universidades del país, así como a los colegios, con charlas informativas sobre el uso del condón, salud sexual, afectividad, placer, entre otros temas de interés.

“Una de las principales misiones en estos espacios de educación es enfocarnos en la priorización del uso del condón. Sabemos que las personas muchas veces limitan el uso del condón como anticonceptivo, únicamente, en especial si se utilizan otros métodos hormonales; es ahí donde recae el principal error y crece el riesgo, al pensar únicamente en la prevención de embarazos y no en la prevención de ITS. El condón actualmente es la herramienta más eficaz y oportuna para la prevención de ITS, y eso no se puede perder de vista ni negociar cuando estamos hablando de salud sexual integral”, explicó la sexóloga de Durex®.