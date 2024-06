Insta Lotto: la posibilidad de ganar dinero de inmediato

¡Sin esperar! Comprar Lotto Revancha y ganar al instante. Así es el juego que ofrece la Junta de Protección Social y que según el vendedor Jorge Agüero es una de las modalidades favoritas en este momento, gracias a la dinámica del juego, la cual es sencilla y ofrece premios llamativos en cuestión de segundos.

“Insta Lotto ha tenido buena aceptación, a la gente le gusta los premios instantáneos, la posibilidad de ver de una vez si gana o no, además de la posibilidad de ganar en los sorteos regulares”, contó Jorge Agüero, vendedor autorizado de la Junta de Protección Social y miembro de COOPECIVEL, R.L. una empresa cooperativa dedicada a la inserción laboral de las personas con discapacidad principalmente en la venta de loterías.

Trabajo desde hace 20 años como vendedor de lotería y llegué a este trabajo por referencia de un amigo, ya que antes me costaba conseguir trabajo por mi discapacidad visual. Con este trabajo he logrado vender lotería en la mano, en la calle, ha tenido permiso en mesa y ahora tengo este quiosco frente al Hospital Calderón Guardia y me va muy bien, vendo muy tranquilo y más seguro, vender Lotto ha sido bonito por ver la reacción de la gente cuando gana en el momento.

— Jorge Agüero, vendedor de la Junta de Protección Social.