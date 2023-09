Pretty Woman lanza línea de ropa para mujeres plus

Presentado por: Pretty Woman

Ya no hay excusas para que las mujeres plus, es decir las más rellenitas, vistan espectacularmente a la moda y, se vean más divinas de lo que por sí solas son. Independientemente de la ocasión, o del estilo, la marca Pretty Woman ofrece a partir de ahora, una nueva línea plus que va desde la talla XL hasta la 4XL, con alternativas para destacar en cualquier ocasión.

Con su nuevo lanzamiento de catalogo y la nueva línea, la marca Pretty Woman tiene como objetivo empoderar y realzar la belleza femenina a través de cada una de sus prendas porque ¡La moda y el estilo no tiene límites!

“Creemos que la moda debe ser para todas, ya que a la mujer no la define una etiqueta, una talla, la mujer es valiosa por su fuerza, sus ganas de salir adelante, su belleza interior que se irradia al exterior, todas somos mujeres Pretty” dijo María Elena Mikly gerente de ventas de El Éxito Betancur.

¿Dónde se consigue? Copiado!

Esta nueva línea plus la pueden adquirir a través de las miles de sus afiliadas El Éxito además de cualquiera de las 13 tiendas distribuidas en todo el país o su catálogo virtual.

Además de la novedad para las chicas plus, El Éxito Betancur también incorporó a su oferta la nueva línea de calzado masculino.

Zapatos para ellos Copiado!

Además de la moda para caballero que se comercializa bajo la marca Boccelli, a partir de ahora los catálogos y las tiendas de El Éxito ofrecen calzado para caballero de la marca Teddy Smith con diseños exclusivos.

Esta línea de calzado llega a complementar la oferta de moda para los caballeros, la cual ofrece una amplia variedad de opciones como para complacer los gustos y necesidades de ellos.

Ropa linda para toda la familia Copiado!

El Éxito Betancur con 23 años en el mercado, cuenta con 7 marcas diferentes que incluye: ropa y calzado para dama, ropa para niña, ropa y calzado para caballero, fajas y prendas de control.

Pretty Woman

Pretty Shoes

Pretty Kids

Boccelli

Teddy Smith

Chamela

Ann Chery

Un ingreso para miles de mujeres Copiado!

Es importante decir que, la marca Pretty Woman tiene como objetivo empoderar y realzar la belleza femenina, además de apoyar a miles de mujeres que emprenden sus negocios vendiendo cada una de las marcas anteriormente mencionadas.

“Este negocio tiene un sentido social muy bonito porque le da la oportunidad a muchas mujeres de emprender un negocio muy lucrativo que les permite no solo generar ingresos para ellas y sus familias, también, es una alternativa para trabajar de forma segura y hacerlo en libertad y flexibilidad de horarios”, agregó María Elena Mikly.

Para afiliarse Copiado!

Para unirse a las miles de emprendedoras que hoy forman parte de El Éxito Betancur, pueden llamar o escribir al teléfono 4083-1000.

NUEVA COLECCIÓN Vea aquí la nueva colección Comprar