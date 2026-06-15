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Que su próximo objetivo sea estrenar propiedad con BP Venta de Bienes

La entidad dispone de múltiples propiedades en todo el país con importantes descuentos para ayudarle a cumplir ese anhelo.

Por Redacción Brandvoice

Presentado por: BP Venta de Bienes

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Hay metas de vida que son emocionantes, como obtener esa propiedad donde usted ve más que metros cuadrados: ve su negocio creciendo poquito a poco, ve a su familia riéndose en la sala, ve a sus mascotas corriendo libres en un jardín que también es suyo.

Tal vez le ha pasado… encuentra una propiedad y algo en su mente le dice: “aquí podría ser”. Y sin darse cuenta, ya se imaginó despertando ahí, abriendo su propio espacio, construyendo momentos especiales que sí importan.

Porque elegir una propiedad no es solo elegir metros cuadrados, sino también el espacio donde crecerán sus planes, sus actividades familiares y nuevos momentos importantes.

Por eso existe BP Venta de Bienes del Banco Popular. Para acompañarle a convertir ese sueño en una decisión inteligente, con condiciones especiales que hacen que dar el paso se sienta sencillo y muy posible.

BP VENTA VIENES
Estas son algunas de las condiciones especiales a las que puede acceder con BP Venta Bienes.

Y como los sueños también se construyen con calma, ahora usted puede explorar todo desde su celular, a su ritmo. Ver opciones, guardar sus propiedades favoritas y volver a ellas cuando ese “sí” se sienta más cerquita.

Además, podrá acceder a condiciones especiales que pueden acercarlo aún más a ese sueño, como descuentos de hasta un 65% sobre el valor del avalúo de la propiedad, plazos de hasta 30 años y cero cobro por comisiones.

Con la app de BP Venta de Bienes, disponible en App Store y Google Play, ese primer vistazo puede ser el inicio de algo muy suyo.

A professional Hispanic male real estate agent engages with a couple, presenting features of a spacious, sunlit home, while the diverse pair attentively follows along, considering potential ownership.
Si está en búsqueda de casa o de alguna propiedad, fíjese en lo que BP Venta Bienes tiene para ofrecerle porque alguna de sus opciones podría ser la que usted justamente desea. (AzmanL/Getty Images)

También puede conocer más a través de Banco Popular o conversar con un ejecutivo mediante el correo ventadebienes@bp.fi.cr, o bien, visitando el sitio web https://www.bancopopular.fi.cr/venta-de-propiedades/.

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