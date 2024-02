Registro Nacional realiza verificación en campo en Pérez Zeledón

El Registro Nacional informa a todos los vecinos de los distritos de La Amistad, El General, Rivas, Barú, Daniel Flores, Páramo, Platanares, San Pedro y Cajón del cantón de Pérez Zeledón que iniciará con el proceso de verificación en campo con el fin de completar el mapa catastral.

El proceso consiste en una visita casa por casa en el cual un equipo de técnicos verifica en el campo, con ayuda de los propietarios, la información catastral y registral de cada propiedad del mapa catastral preliminar. Por ello es recomendable que los propietarios tengan a mano el documento de identificación, y de ser posible la escritura y el plano.

El proceso inició el 19 de febrero y se extenderá hasta el 6 de mayo; incluyendo fines de semana y feriados con excepción de los días 28 al 31 de marzo (periodo de Semana Santa).

Para la visita los técnicos estarán identificados con un chaleco azul y su respectivo carnet, en un horario 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Sin embargo, si no se encuentra en su casa y quiere participar de la verificación, puede visitar la oficina temporal que se ubicará en el Centro Parroquial de San Isidro del General, 50 metros al norte de la feria del agricultor en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.