Se buscan mujeres que quieran beca para estudiar carreras en tecnología

Presentado por: Junior Achievement Costa Rica

Ana Belén Barquero tiene 26 años, es mamá soltera, trabaja como cajera y está a punto de graduarse como parte de la primera generación del programa Mujer Digital, eso quiere decir que, esta vecina de Siquirres, está a un paso de ser toda una desarrolladora web.

mujer digital Ana Belén Barquero está a punto de graduarse como programadora web y será parte de la primera generación de jóvenes del Programa Mujer Digital.

“Para mí esto ha sido más que un sueño, a veces me cuesta creer lo que estoy viviendo, sacar este técnico ha sido una experiencia increíble. Recuerdo el momento cuando me llegó el correo que decía que había sido aceptada… no lo podía creer. Este programa me está cambiando la vida, no solo he aprendido un montón de programación y tecnología, sino que ahora siento que soy una mujer diferente, he aprendido hasta interpretar mejor mis ideas, me siento hasta más segura”, contó Ana Belén Barquero.

El Programa Mujer Digital es impulsado por Junior Achievement Costa Rica y el Laboratorio de Innovación del Grupo BID (BID-Lab) y busca ser una oportunidad para que jóvenes puedan formarse en habilidades técnicas, socioemocionales; además de recibir apoyo en la búsqueda de empleo y certificaciones reconocidas internacionalmente.

Según Diana Corella, coordinadora del Programa Mujer Digital, en cada generación entran 400 chicas, las cuales se escogen entre todas las que se han postulado a través del link: https://jamujerdigital.org/

¿Quiénes pueden participar?

“Se busca beneficiar con becas del 100% a mujeres entre 17 y 35 años, chicas que ya hayan concluido la secundaria, pueden ser amas de casa, madres de familia, que presenten alguna situación de vulnerabilidad, incluso, puede ser que ya hayan estudiado una carrera pero que no hayan podido ejercer, y que quieran buscar una segunda oportunidad con el apoyo de la tecnología”, explicó Diana Corella.

mujer digital Mujer Digital busca apoyar a jóvenes apasionadas por la tecnología.

Esta capacitación se especializa en: desarrollo web, cloud computing y ciberseguridad.

El programa tiene una duración de 5 meses de capacitación y 5 meses de transición al empleo, completamente remoto. Solo necesitan acceso a una computadora e Internet y disponibilidad para dedicar 12 horas semanales.

Randall Pacheco, director ejecutivo de Junior Achievement Costa Rica, explicó que esta organización busca promover en 115 países de todo el mundo capacitación de muy alto nivel en diversos temas que sirvan para empoderar a la juventud, que tenga las herramientas y capacidades para trabajar y, hacerlo con las mejores condiciones y de forma gratuita.

Detalles del programa:

La postulación debe realizarse a través del link: https://jamujerdigital.org/

Capacitación en Habilidades Técnicas:

Introducción al coding

Desarrollo web

Cloud Computing

Ciberseguridad

Como parte de Mujer Digital, tendrán acceso a:

Mentoreo

Ferias de empleo

Oportunidades laborales

Requisitos de elegibilidad:

Mujeres entre 17 y 30 años.

Educación secundaria completa (bachillerato o media superior) al inicio del programa.

Interés por la tecnología.

Acceso a una computadora con internet.

Residir en Costa Rica.