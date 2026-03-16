¡Se echaron al pico a la competencia! Metrocom arrasó con todos los premios al mejor internet de Costa Rica

Presentado por: Metrocom

Si usted es de los que se le “pega” el internet a medio partido o cuando está viendo su serie favorita, ponga atención, porque ya salieron los resultados de quién manda en el país. La empresa Metrocom hizo historia este 16 de marzo al dejarse los tres premios principales de Ookla (los meros meros en medir el internet en el mundo).

METROCOM (METROCOM/METROCOM)

¡Triple corona!

Metrocom no dejó ni las migas y se llevó los galardones de:

La red fija más rápida. El mejor internet para videojuegos (Gaming). El premio mayor: La mejor red fija de Costa Rica.

Y ojo al dato: no solo somos buenos aquí, porque Ookla dice que Metrocom es la segunda mejor empresa de toda Latinoamérica. ¡Casi nada!

¿Cómo se dieron cuenta?

Para dar estos premios no se anduvieron con cuentos. Se basaron en 24 millones de pruebas que la misma gente hizo con la aplicación Speedtest entre abril y setiembre del 2025.

En la “nota” final, Metrocom sacó un 81.01, dejando atrás a los otros operadores que llegaron apenas a 77.29 y 76.86.

¿En qué les ganaron?

Vuelan: En velocidad de bajada, Metrocom le sacó una ventaja del 60% al segundo lugar.

En velocidad de bajada, Metrocom le sacó una ventaja del al segundo lugar. No se queda pegado: Para los que aman jugar Fortnite, Call of Duty o League of Legends , esta red es la que mejor responde, para que no lo maten en el juego por culpa de la conexión.

Para los que aman jugar , esta red es la que mejor responde, para que no lo maten en el juego por culpa de la conexión. Carga rápido: Los videos cargan en menos de 2 segundos y las paginas web en 1.29 segundo. ¡Adiós a la ruedita dando vueltas!

“Estos premios nos llenan de orgullo y nos comprometen a no defraudar a nuestros clientes. Nacimos para dar un servicio de primer mundo y así seguiremos”, dijo muy emocionado José Mora, Gerente General de Metrocom.

METROCOM (METROCOM/METROCOM)

¡Tecnología de la buena!

Metrocom usa una tecnología llamada 50GPON( de la más moderna), lo que les permite ofrecer velocidades que antes ni soñábamos, como 2.500 y 5.000 megas para la casa.

Para que le rinda la plata: Si usted quiere dar el salto, tienen planes de 29.995 solo internet o el paquete “Dúo” (internet de 750 megas con televisión) por ₡33.995.

Si quiere preguntar más, mande un WhatsApp al 8643-1346 o pegue un grito al 1133. ¡Aproveche!