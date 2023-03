La nueva aventura épica “¡Shazam! La furia de los dioses” marca el regreso de Zachary Levi como Shazam, el irreverente, pero sincero y sabelotodo adolescente convertido en superhéroe de DC que, junto con su Shazamilia, debe aprovechar sus extraordinarios superpoderes para enfrentarse a las Hijas de Atlas. Este trío de feroces diosas griegas y sus monstruos no se detendrán ante nada para reclamar su destino y, sí, ¡destruir el mundo!

La acción trepidante de la película, los nuevos mundos, los retos de proporciones mitológicas, el plantel de héroes con aspiraciones, los villanos extremadamente amenazadores y el humor característico perfectamente adaptado a la estrella Levi hicieron que firmar para la secuela dirigida por David F. Sandberg fuera un “sí” fácil, incluso antes de que los guionistas Henry Gayden y Chris Morgan hubieran escrito el guión.

“Disfruté mucho del pitch incluso antes de leer el guion”, recuerda Levi. “Cuando David y Henry me contaron de qué iba todo el concepto de la segunda película, me convencí. Pensé: ‘Estos son ingredientes estupendos para construir una secuela realmente maravillosa de lo que ya creamos’. Estaba muy emocionado por eso y por volver a reunirme con todo el reparto y el equipo al quienes les tengo tanto cariño. Es un papel realmente divertido de interpretar. Quiero decir, puedo ser un superhéroe… uno muy divertido”.

Sandberg volvió al mando entusiasmado por llevar la historia y los personajes al siguiente nivel. “Al final de “¡Shazam!” presentamos por fin a toda la familia como superhéroes, pero apenas y vimos un adelanto pequeño. Una de las cosas más emocionantes para mí en esta película fue explorar más sobre cómo viven de adolescentes y trabajan como superhéroes juntos, y, como es de esperar, no siempre tienen éxito. Como Shazam, todos siguen siendo jóvenes de corazón, unos más que otros, pasan por todo lo que pasan los niños”.

Sin embargo, a pesar de todo eso, hay un ingrediente secreto en el núcleo de la historia que Levi cree que es el verdadero gancho para el público de todas las edades. Revela: “¡Es el de cumplir tus deseos! En algún momento de nuestras vidas, hemos soñado con convertirnos en algo parecido a un superhéroe: más fuertes, más rápidos, más valientes o simplemente más heroicos en el mundo. Por eso existen los cómics: páginas llenas de fantasía, surrealismo y realismo mágico en las que podemos sumergirnos. Mezclado con toneladas de corazón, humor y encanto, junto con la dirección de David, el magnífico guión, nuestro increíble reparto y equipo, todo se une para crear una película de superhéroes para todo público y una película realmente entretenida”.

El productor Peter Safran también regresó, deseoso de retomar los elementos únicos que hacen de Shazam, Shazam. “Como es una película de Shazam, tiene esa gran dinámica familiar que es el núcleo de cualquier historia de Shazam: la idea de que la familia tiene que ver con los vínculos que desarrollas y no necesariamente con la sangre. Así, en la segunda entrega descubrimos que Billy tiene ahora a su familia, pero la pregunta es: ¿qué está dispuesto a hacer para mantenerla unida?”.

Gayden y Morgan se encargaron de trasladar la historia de la primera parte al futuro y determinar dónde estarían los niños convertidos en héroes en ambas facetas de sus vidas. “Lo que aprendí al escribir Shazam fue que, una vez que averiguamos qué necesitaba Billy y quién era él, quién era Freddy y quiénes eran todos estos divertidos personajes, la historia encajó. Así que, al hablar con David, Peter y New Line mientras desarrollábamos la secuela, el propósito realmente fue el de intentar honrar a esos personajes a la vez que determinamos la continuación honesta de la historia de Billy, Freddy y todos los demás.”

Lo bueno de mantenerse fiel a estos personajes, añade Gayden, es que “la comedia surgió de forma muy natural. A diferencia de crear situaciones cómicas, ya estaba ahí. Hubo mucho espacio para improvisar al momento de crear las enormes secuencias de acción y otros elementos que elevaron las apuestas exponencialmente más que en la primera película.”

“Las secuelas pueden ser engañosas, pero en este caso fue bastante fácil”, explica Morgan. “Henry Gayden es un guionista increíble y ya había preparado el escenario. Escribió la primera entrega, además de esta segunda parte; yo entré sólo como un apoyo a su ya extenso mundo. Pero en lo que se refiere a elevar las apuestas de la historia, Henry y yo hablamos de que a medida que Billy y los niños crecen, los retos deben crecer con ellos; la clave es hacer coincidir las complejidades mundiales con las personales, de modo que la posible disolución de la familia de Billy se refleja en la posible pérdida de toda la existencia de la humanidad a manos de un trío de antiguas diosas griegas empeñadas en vengarse. Suma el ingrediente de una horda de criaturas mitológicas y un gigantesco dragón que emana miedo y ya tienes una película. Será mejor que tengas unas palomitas”.“Las secuelas pueden ser engañosas, pero en este caso fue bastante fácil”, explica Morgan. “Henry Gayden es un guionista increíble y ya había preparado el escenario. Escribió la primera entrega, además de esta segunda parte; yo entré sólo como un apoyo a su ya extenso mundo. Pero en lo que se refiere a elevar las apuestas de la historia, Henry y yo hablamos de que a medida que Billy y los niños crecen, los retos deben crecer con ellos; la clave es hacer coincidir las complejidades mundiales con las personales, de modo que la posible disolución de la familia de Billy se refleja en la posible pérdida de toda la existencia de la humanidad a manos de un trío de antiguas diosas griegas empeñadas en vengarse. Suma el ingrediente de una horda de criaturas mitológicas y un gigantesco dragón que emana miedo y ya tienes una película. Será mejor que tengas unas palomitas”.

La cambiante dinámica de la Shazamilia no fue el único giro que intrigó a Sandberg. “También fue muy emocionante incluir a estos dioses griegos, ver de dónde surgen los poderes de Shazam y descubrir que hay algunos adversarios peligrosos a los que no les hace ninguna gracia que los tenga. Crea un gran potencial para una gran batalla entre dioses y superhéroes”, añade el director.

Para Levi, la combinación de superhéroes y dioses encajaba a la perfección. “La mitología griega está presente en gran parte del ADN de DC. Me pareció una gran idea y, de nuevo, cuando me la propusieron, pensé: ‘¡Sí, sí, sí!’ Quiero decir, Shazam tiene tanta sangre de dios griego, semidiós y titán, que tenía sentido que fuera un mundo en el que jugáramos en algún momento”.

Por supuesto, aunque el aumento de la acción era clave, los cineastas consideraron que era igualmente importante respetar los aspectos de la primera película que funcionaron tan bien, especialmente, dice Sandberg, “los actores que tenemos, tuvimos mucha suerte con el reparto de la primera película. Interpretan a una familia, pero también son como una familia, con Zac, el niño más grande de todos, en el centro. Fue emocionante volver a este mundo con ellos, y creo que el público también se emocionará”.

El ominoso trío de diosas —Hespera, Kalipso y Anthea— está interpretado con diabólica seriedad por nombres pesados de Hollywood como Helen Mirren, Lucy Liu y Rachel Zegler, respectivamente.

Mirren afirma: “Lo que me encantó de la primera película de “¡Shazam!”, y por lo que firmé con mucho gusto para participar en esta segunda, fue la idea de que los marginados del colegio —los niños de los que se burlan y a los que acosan— son los que se convierten en superhéroes… que pueden volar y hacer cosas maravillosas e intentar hacer del planeta un lugar mejor. Es un reflejo de nuestra imaginación a esa edad, y combinar eso con la mitología me pareció muy divertido. Creo que a veces olvidamos que hace miles de años la gente creía en esos dioses y diosas que controlaban sus vidas; nosotros lo llamamos mito, pero ellos lo creían, y eran humanos como nosotros”.

Liu, gran admiradora de la primera película, estaba encantada de interpretar un papel tan multifacético como el de Calipso. “’La furia de dioses’ es una especie de versión ampliada de la original, que es increíblemente entretenida. Verás más de la Shazamilia: cómo se unen para luchar contra estas maravillosas diosas, ¡y estas diosas no son ninguna broma! Aportan aún más color a lo que ya se estableció en “¡Shazam!” y me entusiasmó formar parte de ello”.

Como hermana menor, Anthea debe enfrentarse no a uno, sino a dos hermanas abrumadoramente poderosos. Al igual que Liu, Zegler llegó a la producción muy versada en el universo. “Me gusta tanto la primera “¡Shazam!” que, aunque no hubiera obtenido este papel, la seguiría viendo a menudo. Es fantástica y tiene tanto corazón; trata de la familia y de la idea de que cuando éramos niños podíamos convertirnos en los superhéroes que soñábamos ser...”. Cuando leí el guion, percibí las mismas cualidades de la primera película y aportó villanos complejos como un elemento totalmente nuevo. Me encantó al instante”.

“Esta película es mucho más grande que la primera”, dice Sandberg. “Teníamos una arena más grande para jugar y efectos mucho mayores, lo que fue verdaderamente emocionante. Nos esforzamos al máximo con la acción, los efectos visuales y el sonido, en particular. Esta es una película hecha para la gran pantalla y para un gran sonido, y estoy muy contento de que la estrenemos en IMAX, Dolby Atmos y todos estos formatos premium, que es la mejor forma de verla. Quiero decir, cuando tienes altavoces en el techo, el público puede oír los truenos y relámpagos por encima de ellos, dragones volando y arpías detrás de ellos, ¡respirándoles en la nuca! Deberían sentir esta película”.