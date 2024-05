Tres Monazos lo pone a ganar hasta ¢65 mil por cada ¢100 invertidos

Presentado por: JPS

¿Verdad que le suena muy bien ganar hasta ¢65 mil por cada ¢100 invertidos?

La Junta de Protección Social (JPS) ofrece dentro de su portafolio de lotería electrónica un juego que se llama 3 Monazos y que reparte miles de colones tres veces al día.

3 Monazos es un juego que tiene 3 sorteos todos los días a las 12:55 p.m, 4:30 p.m. y 7:30 p.m. En cada sorteo se sacan 3 números.

Sorayda Martínez y María del Rocío Umaña, quienes atienden con mucho cariño desde hace 10 años el Punto Max llamado Copias y Más, ubicado en el barrio San Vicente de Santo Domingo de Heredia, muy amablemente nos explicaron las cuatro modalidades en las cuales usted puede ganar buen dinero.

El negocito de estas pulseadoras queda 150 metros al norte del Colegio Santa María de Guadalupe (Samagu), en Santo Domingo de Heredia. (Rafael Pacheco Granados)

Estas son las modalidades de juego

La primera modalidad de ganar se llama “Orden”. Uno puede elegir los 3 números o bien puede decirle a la persona del Punto Max que esos 3 números sean a “gallo tapado”, o sea, que la máquina decide automáticamente cuáles son los 3 números para su suerte.

Digamos que nos decidimos por los números 1-4-0, pensando que un equipo (Saprissa), está cerquita de ganar su título nacional 40. Es solo por el agüizote de la explicación, no tienen por qué resentirse los manudos.

(Rafael Pacheco Granados)

Sigamos, elegimos el número 1-4-0. Lo que sigue es decidir para cuál sorteo del día queremos que nos abrace la suerte.

Nos vamos a decidir por el sorteo del mediodía. Si a esa hora sale justo el 1-4-0, así en ese orden, el 1, el 4 y el 0, pues me gano 650 veces lo que invertí. Si invertí 100 colones, me gano 65 mil colones, porque los números salieron en el mismo orden que yo decidí.

La segunda modalidad es “Desorden”. Mi número es el 1-4-0 y sale el 4-0-1. Salieron los mismos 3 números que yo escogí, pero en diferente orden: puede ser 014, 410, en fin, en este caso no importa el orden.

Eso sí, no pueden ser números repetidos, o sea, no aplica si elijo el número 2-2-0 porque tiene el 2 repetido, solo aplica para números diferentes. Si salen en “Desorden” los 3 números que yo elegí, me pagarán 100 veces lo invertido, o sea, por cada ¢100 me ganó ¢10.000.

La tercera modalidad es “Combo Orden-Desorden”. Si elegí el 1-4-0 puedo ganar si los números salen en orden o en desorden.

Los Puntos Max se encuentran en todo el país y son sitios oficiales de la Junta de Protección Social para jugar y ganar, con opciones como Tres Monazos, Lotto y Nuevos Tiempos. (Rafael Pacheco Granados)

En esta modalidad tampoco se pueden repetir números y si gano en orden, recibo 500 veces lo que invertí, o sea, por cada ¢100 me gano ¢50 mil. Si salen los números en desorden gano 25 veces la inversión: por cada ¢100 invertidos me gano ¢2.500.

La cuarta modalidad es “Combo Orden-Últimos 2″. Al elegir los números 1-4-0, si sale en orden, gano 500 veces la inversión: por cada ¢100 gano ¢50 mil.

También gano si pego los últimos 2 números. Como llevaba el 1-4-0 y, digamos, sale el 6-4-0, pegué los últimos dos, gano 15 veces lo invertido, o sea, si aposté ¢100 me gano ¢1.500.

Nos cuentan Sorayda y doña María del Rocío que a la gente le gusta muchísimo este juego, ya que pueden usar todo tipo de agüizotes como los tres últimos números de la placa del carro, el mes en que nacieron con los dos números de la ficha del banco que le dieron en la mañana, o bien, la que elegimos nosotros como ejemplo, el 1-4-0 por temas de fútbol.

El local Copias y Más, ubicado en San Vicente de Santo Domingo de Heredia, es uno de los Puntos Max, donde usted puede probar suerte con Tres Monazos. (Rafael Pacheco Granados)

También nos explican que tienen clientes que juegan ¢500 en orden y otros ¢500 en desorden, pero de los mismos 3 números, porque les tienen mucha fe. Otros agüizoteros juntan el día con el mes; por ejemplo, si van a jugar el 25 de mayo, juegan el número 255.

Al momento de pedir su juego, recuerde ser muy específico con la modalidad y la hora a jugar y guarde bien el tiquete que le dan en el Punto Max para cambiar el premio.

Canje de premios. La Junta de Protección Social realiza cada sorteo de los 3 Monazos en vivo por su canal oficial de YouTube. También publica la información en su Facebook oficial. Para saber si su tiquete ganó, puede revisarlo en cualquier Punto Max del país. Si resulta ganador, ahí mismo le canjean el premio.

Ya lo sabe, escoja tres números y gane dinero en Tres Monazos en los Puntos Max de todo el país. (Rafael Pacheco Granados)

Para más información, visite www.puntomax.com, www.jps.go.cr o llame al Servicio al Cliente de la JPS al teléfono: 4100-2300.