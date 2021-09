ABBA, banda de culto y máquina de componer éxitos

El grupo sueco ABBA ha vendido decenas de millones de discos en el último medio siglo, hecho bailar al mundo entero y marcado los años de la música disco con sus melodías pegadizas, su exuberante vestimenta y sus vídeos kitsch.

Con sus ocho discos y unos 40 sencillos, ABBA pasó de ser una pequeña banda sueca a un grupo legendario que ha sobrevivido a todas las modas.

Los miembros de ABBA - acrónimo de los nombres de pila de sus integrantes - son ahora todos septuagenarios: Anni-Frid Lyngstad, 75, Agnetha Fältskog, 71, Björn Ulvaeus, 76, y Benny Andersson, 74.

Durante un tiempo formaron dos glamurosas parejas, pero ahora están divorciados.

El cuarteto, que contribuyó a convertir a Suecia en el tercer exportador mundial de música, por detrás de Estados Unidos y Reino Unido, se formó a finales de la década de 1960.

Las dos "B" - Benny y Björn - se conocieron y empezaron a escribir sus primeras canciones en 1966. En 1969 se unieron a ellos Agnetha Fältskog y Anni-Frid - "Frida".

En 1973, el grupo, que tomó el nombre de ABBA un año después, no logró pasar las clasificaciones para el Festival de la Canción de Eurovisión.

Pero al año siguiente, el concurso se celebró en Brighton (Inglaterra), y el cuarteto, aún desconocido, causó sensación con "Waterloo", llamada así por la famosa victoria inglesa sobre el ejército de Napoleón. ABBA ganó por goleada, relegando a la diva de "Grease", Olivia Newton-John, al sexto puesto.

Con sus guitarras en forma de estrella y sus ajustados pantalones de raso, el fenómeno ABBA nació ante la mirada de millones de espectadores.

A "Waterloo" le siguieron otros grandes éxitos, como "Mamma Mia" (1975), que llegó a superar a "Bohemian Rapsody" de Queen en la lista británica de éxitos.

El álbum "Arrival" (1976), del que se vendieron más de 10 millones de copias y que incluye canciones como "Money, Money, Money", "Knowing Me, Knowing You" y "Dancing Queen", confirmó su fama.

Interpretada por primera vez en la boda del rey sueco en junio de 1976, "Dancing Queen" se convirtió en el éxito del año. Con trajes del siglo XVIII, los ABBA cantaron ante el rey Carlos Gustavo y la futura reina Silvia - a quien estaba dedicada la canción - en la Ópera de Estocolmo.

"Take A Chance on Me" (1977) y "Gimme! Gimme! Gimme! (a man after midnight)" (1979) completaron la larga lista de éxitos de la banda que alcanzó el rango de superestrella.

El divorcio de Björn y Agnetha en 1979 marcó el inicio de los problemas, pero estuvo también al origen de una de sus canciones más potentes, "The Winner Takes It All", así como de "Chiquitita".

En 1980, ABBA sacó el álbum "Super Trouper" y dio su último concierto tras una gira por Japón. Al año siguiente Benny y Frida se divorciaron.

En 1982, la banda anunció que se tomaba un "descanso", pero en realidad esta pausa marcó su separación y no volvió a sacar ninguna canción.

bur-rap-map/roc/meb/mar