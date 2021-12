Abdou Diallo confía en el PSG contra el Real Madrid (entrevista a AFP)

El defensa de 25 años Abdou Diallo, internacional senegalés del París Saint-Germain, se mostró confiado en las opciones de su equipo en la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid.

"Cuando nos retiremos será algo que contaremos a nuestra gente cercana. Estoy muy contento con el resultado del sorteo, esperamos ganar. Tenemos que tener confianza, si no la tuviéramos nos quedaríamos en casa", afirmó el jugador en una entrevista a la AFP.

PSG y Real Madrid quedaron emparejados el lunes en el sorteo de los octavos del máximo torneo europeo, en el que el equipo español ostenta el récord de títulos (13) mientras que el conjunto francés todavía no ha conseguido ser nunca el campeón.

Diallo afrontará en breve con Senegal la disputa de la Copa de África de Camerún (9 enero-6 febrero). Estaría de vuelta para esa eliminatoria ante el equipo de Carlo Ancelotti, cuyo choque de ida está programado en el Parque de los Príncipes el 15 de febrero.

En el París Saint-Germain, Diallo tiene que hacer frente a una dura competencia en la defensa. En el centro de la misma su lugar se ve amenazado por el español Sergio Ramos, hasta ahora bloqueado por las lesiones pero que lucha por hacerse un hueco.

"Me estoy codeando con los mejores del fútbol mundial. Es algo muy bueno para mi progresión. Tengo que luchar, la competencia es dura, pero estoy contento de vivir esto con 25 años. Esto me va a servir, me va a permitir ir mejor después. Lo tomo como algo positivo. Lucho, trabajo y aprendo", aseguró.

