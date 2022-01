Acusadora del príncipe Andrés acordó no demandar a "otros potenciales acusados" en pacto con Epstein

La acusadora que señala de agresiones sexuales al príncipe británico Andrés aceptó no demandar a "otros potenciales acusados" en un acuerdo firmado con Jeffrey Epstein, hecho público este lunes y que la defensa espera sirva para que sea desestimada la denuncia contra el miembro de la familia real.

El acuerdo, originalmente confidencial, revelado por una corte de Nueva York muestra que Virginia Giuffre acordó en 2009 desistir de su demanda contra el fallecido inversor Epstein a cambio de 500.000 dólares.

El documento de 12 páginas, firmado en Florida, contiene un parágrafo que establece proteger a "otros potenciales acusados" de ser demandados en el caso relacionado con los presuntos delitos sexuales de Epstein.

La cláusula tiene efecto "desde el inicio de los tiempos hasta el día presente", según el texto del acuerdo.

La defensa de Andrés sostiene que eso significa que las demandas de Giuffre en Estados Unidos contra el príncipe deben ser desestimadas. Sin embargo, el abogado de la mujer insistió en que el acuerdo es "irrelevante" y la acción civil contra el príncipe debe proceder.

Giuffre alega que Epstein la prestó para tener relaciones sexuales con sus poderosos y ricos asociados, incluyendo a Andrés, acusaciones que el príncipe ha negado enérgicamente y en repetidas ocasiones.

El acuerdo de Giuffre con Epstein dice que ella "libera para siempre" a cualquier "persona o entidad que pueda ser incluida como acusado potencial".

Los defensores del segundo hijo de la reina Isabel II citarán el acuerdo en los argumentos orales del martes, cuando pidan al juez Lewis Kaplan descartar el caso.

Giuffre demandó al miembro de la familia real británica por daños y perjuicios no especificados, alegando que el príncipe Andrés la asaltó sexualmente en 2001 cuando ella tenía 17 años y era menor de edad ante la justicia estadounidense.

El príncipe, de 61 años, no ha sido acusado formalmente.

El abogado de Giuffre, David Boies, señaló en una declaración que Andrés no podía ser protegido por el acuerdo pues él "ni siquiera sabía que existía" en esa época.

"El acuerdo es irrelevante en cuanto a la demanda de la señora Giuffre contra el príncipe Andrés", afirmó Boies.

"Él (Andrés) no puede ser un 'acusado potencial' en el caso establecido contra Jeffrey Epstein porque él no estaba sujeto a la jurisdicción de Florida y porque el caso de Florida comprende reclamaciones federales de las cuales no era parte".

La demandante asegura que el príncipe Andrés la asaltó sexualmente en la casa de Epstein en Nueva York y en su isla privada de Islas Vírgenes, en Estados Unidos, y agrega que también fue abusada en la casa londinense de Ghislaine Maxwell, quien fue hallada culpable la semana pasada por tráfico sexual de menores para Epstein.

Maxwell, quien le presentó el príncipe Andrés a Epstein a inicios de los años noventa, enfrenta una pena de por vida tras ser encontrada culpable por un jurado de Nueva York de cinco de los seis cargos en su contra, tras un juicio de alto perfil y muy mediático.

Epstein, que tenía 66 años, murió en espera de su juicio en una prisión de Manhattan en 2019, en lo que un forense dictaminó como suicidio, tras ser acusado tráfico sexual de menores.

El renombrado inversor era un multimillonario gestor de fondos amigo de innumerables celebridades, incluyendo a Donald Trump y Bill Clinton.

Epstein fue condenado en 2008 por pagar a mujeres jóvenes por masajes sexuales en su mansión de Florida, pero pagó solo 13 meses en la cárcel tras llegar a un acuerdo con el entonces fiscal del estado.

Por su parte, Andrés se ha visto rara vez en público desde que se vio obligado a dejar la primera línea de la realeza británica tras no lograr desligarse del caso Epstein.

Las audiencias del martes inician a las 10H00 locales (15H00 GMT) y se realizarán vía videoconferencia.

Los abogados del príncipe han acusado a Giuffre de buscar provecho con una "demanda infundada".

Sus intentos para detener el curso de la demanda alegando que Giuffre ahora vive en Australia fueron rechazados por Kaplan el viernes.

Los abogados de Giuffre han solicitado los registros médicos de Andrés que prueben que el príncipe no podía sudar por una rara condición de salud relacionada con su servicio en combate en las islas Malvinas en 1982.

Pues en una entrevista desastrosa en 2019 con la BBC, el príncipe negaba las afirmaciones de Giuffre de haber compartido con él un sudoroso baile en un club nocturno de Londres porque entonces sufría de esa condición.

En noviembre, Kaplan dijo que la demanda por asalto sexual podría ir a un jurado de Nueva Yoork a finales de 2022.

pdh/ec/cjc/lda