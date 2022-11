Aeropuerto de Lima prevé reactivar operaciones la medianoche del domingo

El aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima prevé reactivar sus operaciones comerciales la medianoche de este domingo, luego de haberse retirado los restos del choque del viernes entre un avión de Latam y un camión de bomberos, y reparado la pista, informó la operadora del aeródromo este sábado.

"Hemos podido retirar la aeronave de la pista, los trabajos de rehabilitación y remediación ya se encuentran realizándose y tenemos programado comenzar la operación a la medianoche", expresó José de la Cruz, representante de Lima Airport Partners (LAP), empresa responsable del aeropuerto, durante una conferencia de prensa ofrecida por las autoridades aeronáuticas.

El aeropuerto se cerró desde la tarde del viernes, luego de que dos bomberos murieran tras chocar su vehículo de emergencias con un avión de Latam que despegaba de Lima con 102 pasajeros.

El cierre del aeródromo, inicialmente previsto hasta poco después del mediodía del sábado, se prolongó "debido a la complejidad del accidente y del tratamiento de derrame de combustible ocasionado", aseguró LAP.

El accidente ocurrió cuando el avión, en su carrera de despegue, "colisionó con un carro de bomberos de la empresa Lima Airport Partners que se encontraba realizando unos ejercicios programados, rutinarios para entrenamiento", dijo Donald Castillo, director general de Aeronáutica Civil del gobierno peruano.

Sin embargo, Jorge Salinas, presidente de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac, encargada de las operaciones de aeronavegación y de la torre de control) manifestó que "ha habido una incursión en pista, no sabemos las causas, pero evidentemente no está autorizada (...) un ingreso a un espacio no autorizado a pesar de que hay señalización, de que hay límites".

En su descripción del siniestro Salinas señaló que el camión de bomberos no tomó la ruta adecuada para mantener una distancia de seguridad de la trayectoria del avión. "El ejercicio estaba unos cincuenta metros antes, tenían que llegar hasta ese punto y hacer un viraje a la derecha", expresó.

"Ya se han recuperado por suerte las cajas negras, la grabadora de datos y la grabadora de comunicaciones" del avión, informó por su parte Carlos Portocarrero, presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación peruana (Ciaa).

Añadió que "el lunes están viniendo seis investigadores de Airbus de Francia, más dos que están viniendo desde Chile", por ser los países de fabricación del avión, un Airbus 320, y de matrícula de la aeronave, respectivamente.

Aclaró que la Ciaa tiene "el fin de determinar cuál es la causa del accidente, una investigación muy independiente de la que pueden realizar la policía o la fiscalía, que ellos de repente buscan responsabilidad o culpabilidad".

Este sábado se realizó un homenaje en memoria de los dos rescatistas fallecidos en una estación de bomberos cercana al aeropuerto. Un tercer socorrista que viajaba en el vehículo quedó hospitalizado desde el viernes en estado crítico, con lesiones en el cráneo.

La suspensión de los vuelos, de más de 30 horas, ha causado problemas y quejas por parte de los pasajeros que no pueden viajar por el cierre del aeródromo más grande de Perú, que movió 1,68 millones de pasajeros en julio pasado.

"No hay vuelos, todos los están reprogramando, a algunos (viajeros) los están haciendo regresar a su casa y que entren al sistema para que soliciten el cambio de fecha", dijo Margarita Guzmán, una jubilada de 60 años, a la AFP afuera del aeropuerto.

"Estamos en ascuas (...), no nos dan una información exacta", lamentó Mesías Cruzado, un peruano de 57 años que reside en España.

Latam informó que desde el inicio de la contingencia "ha debido cancelar 367 vuelos en total".

A finales de octubre Latam también se vio envuelta en un incidente luego de que una de sus aeronaves aterrizara de emergencia en Asunción con 48 pasajeros a bordo, sin un motor y con graves destrozos después de atravesar una fuerte tormenta.

et/dga/ll