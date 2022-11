Alcaraz abandona por lesión en los cuartos de final de París-Bercy

El número uno mundial Carlos Alcaraz, visiblemente lesionado en la zona abdominal, abandonó este viernes en cuartos de final del Masters 1000 de París-Bercy, cuando iba perdiendo 6-3 y 6-6 ante el número 18º del mundo, el danés Holger Rune.

Alcaraz, que fue masajeado en la zona debajo de las costillas en el precedente cambio de zona de la pista, optó por renunciar a continuar en pleno 'tie break' del segundo set, en el que iba perdiendo 3 a 1.

La lesión del joven murciano, que se convirtió en el número uno más joven de la historia a sus 19 años tras ganar en septiembre el Abierto de Estados Unidos, llega apenas a nueve días del Masters de final de temporada (13-20 de noviembre en Turín).

"Voy a volver a casa, a someterme a pruebas médicas para conocer el alcance del problema. A partir de ahí, veré con mi equipo el trabajo y el tiempo que tengo para intentar llegar a Turín al 100%", afirmó Alcaraz en conferencia de prensa.

"Sentí algo en la zona abdominal en el segundo set. Al final iba empeorando, así que preferí abandonar", explicó sobre su decisión.

"Me limitaba en muchas cosas, en mi golpeo, en el servicio, cuando me giraba, me hacía mucho daño", añadió. "Quizás si hubiera continuado podría haber tenido algo mucho más grave, así que preferí parar antes de fuera a peor", sentenció.

Alcaraz había jugado antes de este viernes dos partidos esta semana en París, con victorias relativamente rápidas y sin problemas ante el japonés Yosihito Nishioka y el búlgaro Grigor Dimitrov.

Con el abandono de Alcaraz, el tenis español se queda sin opciones de título en esta edición del torneo parisino bajo techo.

En caso de haber sido el campeón, Alcaraz hubiera asegurado matemáticamente acabar el año 2022 como líder del ranking ATP, después de que Rafa Nadal (número dos) cayera eliminado el miércoles ante el estadounidense Tommy Paul en la segunda ronda en París.

Alcaraz ha tenido un año 2022 espectacular, en el que conquistó su primer Grand Slam en Estados Unidos y en el que ganó sus dos primeros torneos Masters 1000, en Miami y Madrid. Sin embargo, desde su título de septiembre en Nueva York, su mejor resultado es una semifinal en Basilea, la pasada semana.

Rune jugará en semifinales ante el canadiense Felix Auger-Aliassime (8º), que se impuso al estadounidense Frances Tiafoe (21º) por 6-1 y 6-4.

Auger-Aliassime es el jugador de moda en el circuito, con tres títulos en las tres semanas anteriores (Florencia, Amberes, Basilea).

