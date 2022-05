Alcaraz barre a Londero en primera ronda de Roland Garros

El tenista español Carlos Alcaraz, N.6 del mundo, se clasificó para la segunda ronda tras imponerse al argentino Juan Ignacio Londero (N.141) por 6-4, 6-2 y 6-0, este domingo en la primera jornada de Roland Garros, en 1h50 de juego.

En el inicio del partido, Alcaraz se mostró muy sólido con su servicio, pero no encontraba la manera de hacer daño al resto, con un Londero que no parecía estar impresionado por jugar en la Philippe Chatrier, que registraba tres cuartos de aforo en el partido más interesante de la primera jornada de Roland Garros.

Con 5-4 a favor, el español aprovechó algunos errores del argentino (como una doble falta, un golpe más allá de la línea de fondo y otro a la red) para apuntarse el primer set en la primera oportunidad de 'break'.

En el segundo parcial, el joven Alcaraz aumentó su nivel de juego, haciendo más daño con la derecha y con algunas dejadas marca de la casa, logrando el 'break' en el sexto juego (4-2) y cerrando el set con otro quiebre (6-2).

A medida que avanzaba el partido, la resistencia de Londero iba menguando. Alcaraz rompió el servicio del argentino en dos ocasiones al empezar el tercer set y se colocó 4-0, una diferencia ya insalvable para el tenista sudamericano, que ni siquiera pudo evitar el 'rosco' en el tercer set.

"Me he sentido muy especial al escuchar mi nombre en esta pista, donde he visto jugar a los mejores jugadores del mundo y obviamente me gustaría levantar el trofeo en esta pista, con toda esta gente", declaró Alcaraz en conferencia de prensa.

Preguntado por las expectativas generadas entorno a él, y que llevó a la organización del torneo a programarle su partido en la central en lugar de otro jugador con más ranking como el alemán Alexander Zverev, Alcaraz respondió: "Aunque intento estar un poco al margen de todo ello, miro las redes sociales y veo mi nombre como uno de los favoritos (...) me lo tomo como una motivación extra que haya tanta gente apoyándome en un Grand Slam".

El rival de Alcaraz en la siguiente ronda será su compatriota Albert Ramos (N.42), que necesitó cuatro sets para vencer al australiano Thanasi Kokkinakis.

"He jugado varias veces contra él, le conozco bien. Se que va a ser muy duro, es un gran jugador y un gran luchador en tierra y veremos qué pasa".

