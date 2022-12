Alcaraz, con ganas de medirse con Djokovic en Abierto de Australia

El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, afirmó ser un "tipo con suerte" por tener a un jugador de primer nivel como Novak Djokovic en el circuito y espera con impaciencia el regreso del serbio al Abierto de Australia el mes que viene.

Djokovic se perdió dos de los cuatro Grand Slams de 2022 -en Melbourne y Nueva York- porque no estaba vacunado contra el covid-19, pero contará con permiso para entrar en Australia para la edición de 2023.

Alcaraz, de 19 años, aprovechó al máximo la ausencia de Djokovic, de 35 años, en el US Open para conquistar su primer Grand Slam y convertirse en el número 1 de la ATP más joven de la historia.

Sin embargo, el español asegura estar contento de que Djokovic pueda competir en Melbourne Park, aceptando de buen gusto un posible enfrentamiento con el 21 veces campeón de torneos de Grand Slam, que ha logrado ganar en el Abierto de Australia en nueve ocasiones, una cifra récord.

"El tenis es mejor teniendo a los mejores jugadores del mundo, y para los aficionados también es bueno ver un torneo con los mejores jugadores", declaró Alcaraz a la prensa en Abu Dabi, donde se dispone a participar en el torneo de exhibición Mubadala World Tennis Championship.

"Hablando por mí, quiero ver jugar a Novak en todos los torneos. Siempre he dicho que si quieres ser el mejor, tienes que vencer al mejor jugador del mundo. Soy un tipo afortunado por tener a Djokovic en el circuito".

Alcaraz reveló que se ha recuperado "casi al cien por cien" de la lesión abdominal que le obligó a retirarse de su partido de cuartos de final del Masters de París contra Holger Rune el mes pasado y le dejó fuera de sus dos últimos eventos de la temporada 2022: las Finales ATP, donde Djokovic salió campeón, y las Finales de la Copa Davis.

"Por fin me siento bien. He tenido un mes para recuperar bien el abdomen y ahora mismo me encuentro casi al cien por cien. Esta última semana he entrenado con normalidad y me encuentro muy bien", dijo el murciano.

