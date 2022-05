Alcaraz gana en tres sets a Korda y se mete en octavos de Roland Garros

El español Carlos Alcaraz (N.6) se clasificó este viernes para los octavos de final de Roland Garros tras superar al estadounidense Sebastian Korda (N.30) por 6-4, 6-4 y 6-2 en un partido de 2h06 de duración.

Alcaraz se convierte en el jugador más joven en alcanzar los octavos en el cuadro masculino de Roland Garros desde que lo hiciera Novak Djokovic en 2006 y también se venga de la derrota contra Korda en Montecarlo, la única que ha sufrido por ahora el español en la gira de tierra.

"Volví a ver ese partido ayer (jueves) para corregir errores. Sabía que tenía que ser agresivo, dominar el partido y estar concentrado de principio al fin", explicó Alcaraz en zona mixta, donde se mostró contento de jugar en la sesión nocturna, al revés que Rafael Nadal.

"Me he sentido bien y a la gente le gusta ver tenis de noche, pero es verdad que un partido a cinco sets por la noche es complicado porque acabas muy tarde y no tienes el mismo tiempo para recuperar bien", dijo.

En octavos, el joven murciano de 19 años, el gran fenómeno de la temporada tenística, se medirá al ruso Karen Khachanov (N.25).

En un encuentro entre dos jugadores con un servicio muy efectivo, acabó decidiéndose por la mayor eficacia de Alcaraz en los puntos de 'break' (4/15 para el español y 0/5 para el estadounidense) y la gran cantidad de errores no forzados de Korda (40 por 26).

Alcaraz comenzó sacando muy bien, perdiendo solo seis puntos con su saque en el primer set, que se apuntó por 6-4 en 36 minutos, aprovechando el 'break' que hizo en el tercer juego del partido.

En el segundo parcial, el español mantuvo su efectividad con el saque y cuando pasó por dificultades (como dos bolas de 'break' en contra en el cuarto juego) sacó a relucir de nuevo su golpe favorito, la derecha cruzada, para poner todo en orden.

Korda, otro buen sacador, trataba de mantenerse en el partido gracias a su servicio y lo consiguió por momentos, pero con dos diferencias con respecto a Alcaraz: el español apenas concedía 'break points', el estadounidense tampoco aprovechaba los pocos que tenía, y cometía más errores no forzados (27 por 19 al término del segundo set) que le hipotecaban cualquier intento de plantar cara al murciano.

Tras perder el segundo set también por 6-4, Korda tuvo la ocasión de cambiar la dinámica del partido: se apuntó el primer juego con su servicio tras salvar una bola de 'break', pero después desperdició tres puntos para quebrar el de Alcaraz, que no perdonó después y cerró el partido con un claro 6-2.

mcd/dr