Alemania gana a Estados Unidos y Italia a Francia en la ATP Cup

El alemán Alexander Zverev, número tres mundial, participó en la victoria de los suyos contra Estados Unidos, en la ATP Cup por equipos, este martes en Sídney, mientras que los italianos Janik Sinner y Matteo Berrettini eliminaron a Francia.

"Fue un buen nivel para el segundo partido del año, una intensidad elevada y golpes duros", declaró Zverev, que venció por 6-4, 6-4 al estadounidense Taylor Fritz.

"Lo más importante es que el equipo de Alemania ha ganado" frente al de Estados Unidos, por 2-1, señaló.

En efecto, un poco antes, Jan-Lennard Struff había ofrecido a los alemanes el primer punto gracias a una victoria apretada, por 7-6 (8/7), 4-6, 7-5, contra John Isner, que logró 34 aces.

En este Grupo C, todo sigue abierto, ya que Canadá ganó contra Gran Bretaña por 2-1 y que las cuatro naciones en liza han ganado un duelo y perdido otro.

En la última jornada, los canadienses se enfrentarán a Alemania, actualmente primera, y los británicos se medirán a los estadounidenses.

En el Grupo B, Italia dominó a Francia por 3-0 gracias a sus dos miembros del Top 10 mundial.

El número diez del mundo, Jannik Sinner, ganó primero a Arthur Rinderknech, que le había batido en el torneo de Lyon el año pasado. El italiano ganó por 6-3, 7-6 (7/3).

Por su parte, el francés Ugo Humbert no pudo hacer nada ante Matteo Berrettini 6-4, 7-6 (8/6). El número 7 mundial, batido en dos sets el domingo por el australiano Alex De Miñaur, se recuperó contra Humbert, ganando el 85% de los puntos de su primer servicio.

"Un partido verdaderamente difícil, sobre todo en estas condiciones. Es un gran sacador", declaró el italiano respecto a Humbert.

Berrettini dominó con su propio servicio, logrando 18 aces contra solo dos de su adversario.

Italia, que había perdido contra Australia, intentará obtener su calificación contra la Rusia de Daniil Medvedev, actual campeona, que batió a los australianos por 3-0.

Daniil Medvedev, impotente el domingo contra Humbert, se relanzó ganando fácilmente a De Miñaur, por 6-4, 6-2, pese a tomar analgésicos debido a dolores.

"Antes del partido, para ser honesto, no me sentía muy bien", afirmó.

"No se lo dije a nadie de mi equipo ya que debía jugar e intentar ganar. He tomado calmantes y he podido jugar un buen tenis", resumió Medvedev.

La fase de grupos de este torneo, considerado como una preparación para el Open de Australia, debe continuar hasta el 6 de enero. Solo las cuatro selecciones ganadoras de su grupo se clasificarán a semifinales.

