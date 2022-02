Alex Ferreira, una medalla 'argentina' en esquí acrobático

El estadounidense Alex Ferreira, cuyo padre es un exfutbolista argentino que emigró al país norteamericano en los ochenta, ganó este sábado la medalla de bronce en la prueba half-pipe de esquí acrobático en los Juegos Olímpicos de Pekín-2022.

Ferreira, de 27 años, que ya había ganado la plata en la misma especialidad en los Juegos de Pyeongchang-2018, suma de este modo su segunda medalla olímpica.

"Mi papá jugó con River Plate en Argentina, creo que solo uno o dos partidos. De ahí viene la mentalidad deportiva que tengo. No conozco a nadie al que le guste tanto competir como a él. Y yo soy muy similar", afirmó antes de la final el 'rider' de origen argentino a la AFP.

Su padre, Marcelo Ferreira, marchó a la Major Indoor Soccer League (MISL) de Estados Unidos en 1982, jugando en New York Arrows, Phoenix Pride y New York Express hasta 1987, en que pasó al New Jersey Eagles de la ASL (American Soccer League).

"Se fue a Estados Unidos cuando tenía 22 o 23 años. Le he preguntado varias veces por qué se fue. Me explicó que iba a jugar en un club de categoría menor en París. Y el día antes de viajar cambió de idea y se fue a Estados Unidos con un billete de veinte dólares en el bolsillo", dijo Alex Ferreira.

Con una mejor puntuación de 86,75, realizada en la primera de los tres rondas de la final, Ferreira fue superado por el neozelandés Nico Porteous, que ganó el oro con 93,00, y el estadounidense David Wise, plata, con 90,75.

El estadounidense fue el más regular de los tres medallistas, con unas puntuaciones de 86,75, 83,75 y 67,75, estando siempre entre los tres mejores de cada ronda.

Porteous y Wise realizaron sus mejores puntuaciones en la primera ronda y en la segunda y tercera no estuvieron entre los cinco mejores, pero en la clasificación contaba el mejor resultado obtenido entre las tres.

Curiosamente se repitió el mismo podio que en Pyeongchang-2018, aunque en posiciones intercambiadas, ya que en Corea del Sur, Wise fue oro, Ferreira plata y Porteous bronce.

