"Alguien que elimina a Juve y Bayern merece estar en semifinales", avisa Klopp

El entrenador Jürgen Klopp festejó este miércoles el pase del Liverpool a semifinales de la Liga de Campeones, pese a empatar 3-3 en casa ante el Benfica (ida: triunfo 3-1 de los ingleses en Portugal), y empezó a pensar ya en el rival de la penúltima ronda, el Villarreal, al que considera "muy bueno".

"Alguien que elimina a Juve (en octavos) y Bayern (en cuartos) merece estar en semifinales. Son muy buenos y tienen un entrenador con mucha experiencia, que es el rey de estas copas. Es increíble lo que hace Unai", declaró Klopp a la televisión BT, en alusión al 'Submarino Amarillo', a Unai Emery y a las cuatro Europa League que ha conquistado el técnico vasco.

Sobre el partido de este miércoles ante el Benfica, Klopp señaló que estaba en cualquier caso contento pese a no haber ganado.

"Si algún día me clasifico para una semifinal de la Liga de Campeones y no estoy satisfecho, podéis golpearme. No tendría sentido", afirmó.

"Evidentemente, no hicimos todo lo que queríamos hacer, pero no tiene ninguna importancia (...) Estamos clasificados y es todo lo que queríamos. Por eso estamos contentos", celebró.

El autor del primer gol del Liverpool en el partido de este miércoles, el francés Ibrahima Konaté, habló para la televisión beInSports.

"Estamos decepcionados con el resultado, pero lo más importante es estar clasificados para las semifinales de la Liga de Campeones", afirmó.

hap/dr/mcd