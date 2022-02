Alumnas demandan a Harvard por ignorar acoso sexual de un profesor

Tres mujeres demandaron a la Universidad de Harvard el martes alegando que la prestigiosa institución estadounidense ignoró las denuncias de acoso sexual contra un profesor conocido.

Las denunciantes, todas estudiantes de doctorado, aseguran que el profesor de antropología John Comaroff las besó y toqueteó sin su consentimiento y las amenazó con sabotear sus carreras si lo denunciaban.

Margaret Czerwienski, Lilia Kilburn y Amulya Mandava señalan que el profesor Comaroff, de 77 años, logró escapar durante años a las acusaciones.

"Las tres denunciantes se quejaron repetidamente ante los administradores de Harvard", aseguran en la demanda presentada ante un tribunal federal de Boston.

"Pero la universidad las ignoró y optó por proteger a su profesor estrella frente a estudiantes vulnerables", agrega.

Según la denuncia, las alumnas recurrieron al personal de Harvard hace cinco años.

Se acusa a Comaroff de besar a Kilburn en la boca sin su consentimiento, le apretó un muslo en público y le dijo que podría ser violada o asesinada en regiones de África por tener una relación con una persona del mismo sexo, según la demanda.

Kilburn fue objeto de una "pesadilla continua que incluyó más besos forzados, constantes invitaciones a socializar sola fuera del campus, y un control coercitivo", agrega el texto.

Inicialmente, las acusaciones contra Comaroff se publicaron en el diario de la universidad, The Harvard Crimson, hace más de un año, según The New York Times.

Comaroff está de baja administrativa luego de que una investigación concluyó el mes pasado que había violado la política sobre acoso de Harvard, señala el diario neoyorquino, aunque no ha hallaron culpabilidad de contacto sexual no consentido.

La querella, que busca daños sin especificar, describe las "sanciones como limitadas y temporales".

La oficina de comunicación de la Universidad de Harvard no respondió a la solicitud de comentarios de la AFP.

