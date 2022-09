América ante Necaxa por un nuevo récord de triunfos consecutivos en México

Impulsadas por una racha de triunfos, las 'Águilas' del América buscarán establecer un nuevo récord histórico propio de nueve victorias consecutivas este fin de semana ante los 'Rayos' del Necaxa por la decimocuarta jornada del torneo Apertura-2022 del fútbol mexicano.

El martes, el América dirigido por el argentino Fernando Ortiz venció 3-0 al Atlético San Luis y con ello empató su récord histórico de ocho victorias al hilo que comparten con el equipo de la temporada 1993-94 y el del torneo Verano-1997.

"Va a ser una frase reiterada, pero no me fijo si consigo un récord o no. Los que lo han logrado son los jugadores, yo estoy para entrenarlos", apuntó el 'Tano' Ortiz ante la posibilidad de establecer la nueva marca.

El América se presentará el sábado en el estadio Victoria como líder de la clasificación con 28 puntos y con la mejor ofensiva del torneo con 29 goles a favor.

Por su lado, los 'Rayos' del Necaxa tienen 17 puntos con los que ocupan la octava posición y aspiran a clasificar al repechaje

Con 28 puntos, los 'Rayados' del Monterrey persiguen al América en la lucha por el liderato, por ahora los separa la diferencia de goles: +13 contra +18 de las Águilas.

A lo largo de este torneo, el Monterrey ha tenido que lidiar con lesiones sensibles de sus hombres de ofensiva como el colombiano Duvan Vergara, el ecuatoriano Joao Rojas y el argentino Rogelio Funes Mori.

Aun así, los 'Rayados' tienen la tercera mejor ofensiva con 26 goles producidos. "Ha habido varios lesionados y eso nos genera una movilidad de elementos, pero para fortuna nuestra el equipo se sigue mostrando bien a pesar de las ausencias", comentó el director técnico Víctor Manuel Vucetich.

Este viernes en el inicio de la jornada, los 'Rayados' del Monterrey visitarán en el estadio Olímpico Benito Juárez a los 'Bravos' de Juárez, que con 13 puntos están fuera de la zona de repechaje, además de que son la segunda peor ofensiva con 12 goles anotados.

Con 12 puntos y situada en la posición 16 fuera de la zona de repesca, en 'La Máquina' del Cruz Azul consideran que con cuatro partidos por delante todavía pueden acceder a la fase final.

Tras haber conseguido cuatro de los últimos nueve puntos en disputa ya con el mexicano Raúl Gutiérrez como director técnico interino, este domingo el Cruz Azul recibirá en el estadio Azteca al Mazatlán con la obligación de ganar.

Los 'Cañoneros' del Mazatlán tienen 15 puntos y por ahora están en zona de reclasificación.

"Este equipo puede hacer mejor las cosas, hay cosas que tienen que ver con el tiempo de trabajo, llevamos 13 sesiones y hay calidad para explotar", dijo Raúl Gutiérrez, entrenador de Cruz Azul.

Jornada completa. Viernes: Juárez-Monterrey, Querétaro-Santos, Necaxa-América, Tigres-León, Toluca-Pumas, Guadalajara-Puebla. Domingo: Cruz Azul-Mazatlán, Atlas-Atlético San Luis, Pachuca-Tijuana.

Posiciones:

- Pts J G E P GF GC DIF

1. América 28 13 9 1 3 29 11 18

2. Monterrey 28 14 8 4 2 26 13 13

3. Santos 25 13 8 1 4 27 15 12

4. Pachuca 25 13 7 4 2 19 11 8

5. Tigres 24 13 7 3 3 16 10 6

6. Toluca 22 14 6 4 4 20 19 1

7. Guadalajara 19 13 4 7 2 15 9 6

8. Necaxa 17 13 5 2 6 15 20 -5

9. Puebla 16 13 2 10 1 20 18 2

10. Mazatlán 15 13 3 6 4 14 16 -2

11. León 15 13 4 3 6 18 24 -6

12. Atlético San Luis 15 14 3 6 5 11 17 -6

13. Tijuana 15 14 4 3 7 14 21 -7

14. Juárez 13 13 2 7 4 12 13 -1

15. Pumas 13 13 2 7 4 16 22 -6

16. Cruz Azul 12 13 3 3 7 18 31 -13

17. Atlas 10 14 2 4 8 14 22 -8

18. Querétaro 8 14 1 5 8 13 25 -12

str