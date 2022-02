América de Solari enfrenta bajo presión a los Pumas en el fútbol mexicano

En su peor momento en los últimos 14 años, el América visitará a uno de sus máximos rivales, Pumas, el sábado en el estadio Olímpico Universitario por la séptima jornada del torneo Clausura-2022 del fútbol mexicano.

Fue en el torneo Clausura-2008 cuando el América registró apenas 11 puntos y terminó en el último lugar de la clasificación, algo que no había sucedido nunca antes.

En aquel torneo, la escuadra americanista tuvo tres directores técnicos: el argentino Daniel Alberto Brailovsky de la jornada 1 a la 6, el mexicano Juan Antonio Luna fue interino en la séptima fecha y el argentino Rubén Omar Romano se hizo cargo desde la octava jornada hasta la 17.

En este Clausura-2022, las 'Águilas', dirigidas por el argentino Santiago Solari, ocupan la decimosexta posición con cuatro puntos, a sólo dos del colista Santos. Tienen además la defensa más vulnerada con 13 goles en contra, al igual que los santistas.

Con cuatro derrotas sufridas en este torneo, tres de ellas como local en el estadio Azteca, Santiago Solari ha estado sometido a una intensa presión como DT del América. El entorno ha exigido su renuncia con comentarios furiosos de prensa, aficionados y exjugadores del club.

"La afición tiene todo el derecho del mundo a expresarse" dijo Solari quien no piensa en renunciar. "El deporte se trata siempre de superar la adversidad, no rendirse nunca y pelear hasta el final, y yo no me voy a rendir".

Con una nómina más modesta que la que tiene el América, los Pumas han tenido una buena marcha en el torneo Clausura-2022: ocupan la sexta posición con 10 puntos, a cuatro del líder Puebla.

Además, a media semana lograron avanzar a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf-2022 al golear 4-1 al Saprissa de Costa Rica, al que eliminaron con marcador global de 6-3.

Los felinos universitarios son dirigidos por el argentino Andrés Lillini, quien ha sido reconocido por su gestión al frente de un plantel modesto.

A pesar de las buenas sensaciones que generan los Pumas y del momento crítico que vive el América, Lillini ha lanzado una advertencia a sus dirigidos.

"Enfrentar al América siempre es complicado, a pesar de que están pasando por un mal momento", comentó Lillini. "Yo lo veo de un lado de la dificultad, tienen grandes futbolistas, un gran entrenador y ya sabemos lo que representa".

Para el América de Solari este partido contra los Pumas de Lillini será una revancha pues su crisis comenzó a agudizarse en los cuartos de final del torneo anterior, precisamente ante su rival del sábado.

Los partidos de la fecha son los siguientes:

Jueves:

Pachuca-Mazatlán

Querétaro-Toluca

Viernes:

Necaxa-León

Juárez-Tigres

Tijuana-Atlas

Sábado:

Monterrey-Atlético San Luis

Guadalajara-Puebla

Pumas-América

Domingo:

Cruz Azul-Santos

Posiciones:

- Pts J G E P GF GC DIF

1. Puebla 14 6 4 2 0 10 3 7

2. Pachuca 13 6 4 1 1 13 7 6

3. Cruz Azul 13 6 4 1 1 11 5 6

4. Tigres 13 6 4 1 1 12 9 3

5. Atlas 12 6 3 3 0 7 3 4

6. Pumas 10 6 3 1 2 11 5 6

7. Toluca* 9 5 3 0 2 7 11 -4

8. León 8 6 2 2 2 7 7 0

9. Guadalajara 7 6 2 1 3 10 9 1

10. Juárez* 7 5 2 1 2 4 5 -1

11. Necaxa 7 6 2 1 3 9 12 -3

12. Querétaro 6 6 1 3 2 6 8 -2

13. Mazatlán 6 6 2 0 4 8 12 -4

14. Monterrey** 5 4 1 2 1 6 3 3

15. Tijuana 5 6 1 2 3 4 9 -5

16. América 4 6 1 1 4 8 13 -5

17. Atlético San Luis 3 6 1 0 5 4 9 -5

18. Santos 2 6 0 2 4 6 13 -7

*Tienen un partido pendiente

**Tiene dos partidos pendientes

