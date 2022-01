AMLO confía en que unidad de banca comercial local de Citigroup quede en manos mexicanas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confió este jueves en que la unidad de banca comercial que el estadounidense Citigroup puso a la venta "se mexicanice", en referencia a que se quede en manos de inversionistas locales.

"No es malo (el proceso de venta), pero podemos convertirlo en algo muy bueno si, sin medidas autoritarias, se logra mexicanizar este banco, que era de mexicanos", dijo el mandatario en un mensaje difundido en sus redes sociales.

López Obrador aplaudió que el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño también de la cadena Televisión Azteca, haya expresado interés en adquirir la unidad, que opera en el país bajo el nombre Citibanamex.

Dijo también que entre los posibles compradores están el magnate Carlos Slim, el hombre más rico de México, y Carlos Hank González, quien dirige el banco mexicano Banorte.

"Desde luego, esto no significa impedir que participen en la convocatoria, subasta , en licitación, extranjeros, nosotros no estamos cerrados, ¿no? no somos chovinistas, no estamos en contra de los extranjeros, pero sí nos gustaría que se mexicanizara este banco", aclaró.

El martes, Citigroup anunció que ponía fin a sus actividades de banca comercial en México, lo que generó dudas sobre el manejo de la economía que ha hecho el gobierno de López Obrador.

Sin embargo, este jueves el mandatario defendió el desempeño de la economía, la segunda más grande de América Latina después de Brasil.

"Nuestro peso no se ha devaluado, por poner un ejemplo; resistimos la crisis sin contratar deuda adicional, estamos saliendo. México tiene condiciones inmejorables para crecer, está llegando mucha inversión extranjera, se están creando empleos", destacó.

El anuncio del banco, que opera bajo la marca Citibanamex, llega tras más de un siglo de presencia en México e incluye el cierre de sus operaciones de banca de consumo, pequeños negocios y mercado medio.

El proceso de salida está sujeto a varias condiciones y aprobaciones regulatorias en Estados Unidos y México.

El banco es el tercero privado más grande del mercado después de los españoles BBVA y Santander, y por delante del mexicano Banorte, el británico HSBC y el canadiense Scotiabank.

