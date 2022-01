Amnistía Internacional publicará informe sobre política de "apartheid" de Israel

Amnistía Internacional publicará el martes un informe en el cual califica la política de Israel hacia los palestinos de "apartheid", pese a los llamados de ese país a no difundirlo, informó el lunes a AFP la secretaria general de la ONG, Agnès Callamard.

Amnistía Internacional, una oenegé de derechos humanos con sede en Londres, debe publicar un extenso informe en el que acusa a Israel de practicar una política de "apartheid" con los palestinos y los árabes israelíes, descendientes de los palestinos que permanecieron en Israel tras su creación en 1948.

El lunes, en un vídeo transmitido a la prensa, el jefe de la diplomacia israelí, Yair Lapid, pidió a Amnistía que no difundiera el informe, que considera "antisemita".

"Amnistía solía ser una organización valiosa que todos respetábamos. Hoy es exactamente lo contrario", dijo Lapid, acusando a la ONG de "no ser una organización de derechos humanos, sino una organización radical".

"Israel no es perfecto, pero es una democracia ajustada al derecho internacional, abierta a la crítica (...) No me gusta decir que si Israel no fuera un Estado judío nadie en Amnistía se atrevería a atacarlo, pero no veo otra explicación", añadió Lapid.

Desde Jerusalén, Callamard rechazó las acusaciones de antisemitismo e insistió en que se publicará el informe.

"El informe es el resultado de cuatro años de trabajo, de investigaciones y de compromiso con la base del movimiento Amnistía. Tenemos 70 secciones en el mundo que representan a 10 millones de personas que apoyan ese informe y están preparados para su publicación", declaró.

"Nos hubiera gustado tener un intercambio con el ministro de Asuntos Exteriores cuando nos dirigimos a él por primera vez en octubre pasado para hablar del informe, pero no obtuvimos respuesta. Ahora es demasiado tarde para pedirnos que no lo publiquemos", dijo.

"Criticar las prácticas del Estado de Israel no es en absoluto una forma de antisemitismo. Amnistía denuncia enérgicamente el antisemitismo (...) y hemos denunciado el antisemitismo de muchos líderes (políticos) de todo el mundo", añadió Callamard.

