Anitta, la súper estrella brasileña que aspira a ganar el Grammy

Pasaron casi sesenta años para que una artista brasileña volviera a ser nominada en alguna de las principales categorías de los Grammys. Anitta, la "Girl from Rio", espera conquistar el premio que se le escapó de las manos a su compatriota Astrud Gilberto, la voz que inmortalizó "The Girl from Ipanema".

"Recibí esa nominación con mucha alegría, y estoy muy animada", dijo Anitta en entrevista con la AFP.

"¡Imagínate! La última vez que una brasileña fue nominada a una de las cuatro principales categorías de los Grammys fue en 1965", comentó refiriéndose a Gilberto, quien llevó la bossa nova a todo el mundo.

En aquella época, la exesposa de Joao Gilberto ganó junto a Stan Getz el Grammy a la Mejor Grabación del año, pero Los Beatles se quedaron con el trofeo a artista revelación.

Para Anitta, la nominación a Mejor Artista Nuevo significa el cierre de un ciclo. La cantante de 29 años dio un nuevo aire al clásico brasileño "Girl from Rio", uno de los sencillos de su más reciente "Versions of Me", su quinto álbum de estudio.

"Como brasileña y latina, una nominación como esta significa mucho para mí, y me llena de orgullo", señala.

Anitta se convirtió en un fenómeno global el año pasado con su masivo éxito "Envolver".

La canción, reproducida más de 100 millones de veces en semanas que siguieron a su lanzamiento, fue récord en Spotify, y su desafiante coreografía revolucionó TikTok con decenas de miles de videos de personas que se lanzaban al suelo menenado las cadearas.

"Ya conquisté mucho más de lo que podía soñar", dice la carioca al reflexionar sobre su trayectoria.

"Nada me quita el sueño con respecto a mi carrera".

Nacida como Larissa de Macedo Machado, la artista ya ha colaborado con estrellas como Maluma, J Balvin, Ozuna, Becky G, Cardi B, Snoop Dogg, y Missy Elliott.

Estudió inglés, español, francés e italiano, es muy activa en las redes sociales y acostumbra a lucir looks y a mointar puestas en escena que no dejan a nadie indiferente.

El año pasado triunfó en Coachella, uno de los principales escenarios musicales de Estados Unidos, y llega a los Grammys como la esperanza de coronarse como la mejor artista revelación este 5 de febrero en la ceremonia que se celebra en Los Ángeles.

Competirá con figuras como Omar Apollo, Maneskin y Samara Joy, entre otras celebridades.

Con más de una década de carrera, Anitta dista de ser una novedad, pero ella percibe su incursión en el mercado estadounidense casi como un nuevo comienzo.

Criada en una comunidad de clase media baja de Rio de Janeiro, la cantante dice apostar a una internacionalización con sabor brasilero.

"Mi mayor desafío en mi carrera internacional es dialogar con una audiencia global al mismo tiempo que mantengo mi esencia, mis orígenes y mis referencias", sostiene.

"Hoy en día llevo mi carrera con más ligereza, soy más gentil conmigo misma y cuido más mi salud", cuenta, haciendo referencia a su cansancio por las giras continuas que la han llevado de un extremo a otro del planeta.

"Ahora dedico más tiempo a la familia y a mí misma, y terminé disminuyendo un poco el ritmo de trabajo".

El año comenzó sin embargo con una serie de conciertos en su Brasil natal titulados "Ensayos de Anitta", una especie de calentamiento de cara al Carnaval, la mayor fiesta popular del país suramericano.

"Son espectáculos súper dinámicos, con mucha energía y que llegan a durar hasta cuatro horas".

"Este ha sido mi foco para 2023", dice la artista, deslizando no obstante que tiene un nuevo proyecto entre manos. "Aún no lo puedo revelar", precisó de inmediato.

