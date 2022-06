Antes de la NFL, Devon Allen se muestra ambicioso en la pista

Antes de regresar al football americano, Devon Allen ha hecho de los Mundiales de atletismo de Eugene (Oregón, 15-24 de julio) su gran objetivo de la temporada. Cuatro días después de haber rozado el récord del mundo de 110 metros vallas, el estadounidense afronta la etapa de la Liga de Diamante el jueves en Oslo (Noruega).

Cuando su contrato de tres años con los Philadelphia Eagles fue oficializado en abril, el velocista de 27 años resumió su hoja de ruta en la prensa local: "El objetivo es correr en los Mundiales, ganar, luchar por el récord del mundo, y cuando terminen, ir a la concentración la semana siguiente" con Philadelphia.

Aunque el football americano le costó dos desgarros de ligamentos cruzados, en la rodilla derecha a comienzos de 2015 y después en la izquierda en septiembre de 2016, tras lo que no volvió a jugar.

"¿Soy capaz de recuperar mi nivel o incluso mejorarlo, quién sabe? Por el momento me siento muy bien. Es como montar en bicicleta, no se olvida. Cuando juego no siento diferencia con 2014 y 2016", explicaba hace unas semanas a World Athletics.

Mientras, Allen, en la élite de los 110 metros vallas desde 2016 pero que nunca subió a un podio mundial u olímpico, quiere corregir ese debe, después de ser quinto en los Juegos de Rio y cuarto en los de Tokio el pasado verano boreal.

Al final de la pasada temporada bajó por primera vez en su carrera de los 13 segundos (12.99) en Zagreb.

"Sabía que lo tenía en mí (un registro por debajo de 13 segundos), ya durante la preparación olímpica (...), pero no llegó", rememora. "Ahora puedo pasar a mi próximo objetivo; el récord del mundo y una medalla internacional".

En Nueva York el domingo se acercó al récord, quedándose a cuatro centésimas de la marca establecida hace diez años por su compatriota Aries Merritt (12.80).

A menos de un mes del inicio de los Mundiales (15-24 de julio) y a una semana de las selecciones estadounidenses (23-26 de junio), ¿qué nivel mostrará en Oslo?

En la capital noruega se verá las caras con el jamaicano Omar McLeod, campeón en 2016, y con el francés Wilhem Belocian.

También se espera la presencia de Allen el próximo fin de semana en la reunión de París.

En la versión larga de las vallas, habrá sin embargo una ausencia notable: la del noruego Karsten Warholm, vigente campeón olímpico y poseedor del récord del mundo de los 400 m vallas, víctima de una lesión muscular en el muslo derecho a comienzos de julio en Rabat, y cuya presencia en los Mundiales de Eugene es incierta.

es/rg/jr/jde/iga/mcd