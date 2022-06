"Aquí ya no hay partidos fáciles", afirma Luis Enrique

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, advirtió este sábado contra la República Checa antes de su partido del domingo en Praga, recordando que "aquí ya no hay partidos fáciles".

"Nos esperamos un partido muy difícil, por la competición, por el nivel de los equipos, la República Checa ha ascendido de la Liga B, pero ya ha demostrado que puede ganar a cualquiera de las integrantes del grupo", dijo Luis Enrique en la rueda de prensa previa al encuentro.

La Roja se mide el domingo a los checos en la segunda jornada del grupo 2 de la Liga A de la Nation League, que encabeza la selección centroeuropea tras ganar 2-1 a Suiza el jueves.

"Esperamos un equipo valiente, un equipo que nos va a costar mucho porque defiende muy bien, ocupa bien los espacios en ataque, juegan en su casa y ya no hay rival fácil en ninguna competición y menos en esta", dijo el seleccionador español.

Luis Enrique volvió a elogiar la creación de esta competición hace tres años, que ha servido para convertir en oficiales muchos partidos que antes eran amistosos.

"Aquí ya no hay partidos fáciles. Los jugadores pueden pensar que vienen a la selección y todos los partidos serán de máxima exigencia", explicó el seleccionador, que lo ve como una buena manera de mantener la tensión.

"Prefiero tener estas competiciones para crecer, ahora la igualdad impera. Ya hemos visto lo que cuesta ganar en Kosovo, en Georgia, el fútbol ha cambiado", añadió Luis Enrique, cuyo equipo empató 1-1 con Portugal el jueves en la primera jornada de la Liga de Naciones.

Luis Enrique destacó también la forma en que España controla el juego a través de la posesión.

"No veo ninguna selección que maneje el balón como lo hacemos nosotros, no hay ningún partido en el que no hayamos generado más ocasiones que el rival", dijo.

"Destacaría lo que hacemos con el balón con diferentes jugadores, en distintos partidos, mañana no sé cómo vamos a quedar, pero sí sé que desde el primer minuto vamos a ir a presionar alto, a correr riesgos, a recuperar rápido y que los jugadores se van a vaciar", afirmó.

gr/dam