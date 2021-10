Argentina pierde ante Australia 32-17 en Rugby Championship

Australia derrotó en casa a Los Pumas argentinos (32-17), este sábado en el Robina Stadium de Gold Coast (este) en la sexta y última fecha del Rugby Championship, y logró el segundo puesto de la edición 2021, cuyo título ya se había asegurado Nueva Zelanda.

El fullback de los Wallabies Andrew Kellaway anotó tres tries, mientras que el joven pilar argentino Thomas Gallo, en su debut con los Pumas, firmó dos tries. En la clasificación, Australia, que perdió sus dos partidos contra los All Blacks, se aseguró terminar delante de Sudáfrica. Argentina ha perdido los seis partidos que ha disputado en la competición.

acd/iga