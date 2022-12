Argentina "saca lo mejor de Australia", dice seleccionador Arnold

El seleccionador de Australia, Graham Arnold, dijo que su equipo no estaba intimidado por el poder de la potencia de Argentina, aclarando que los sudamericanos "sacan lo mejor" de su combinado.

Recordando la victoria sobre Argentina hace un año en los Juegos Olímpicos (2-0) además del histórico 4-1 en el Torneo Bicentenario de Australia de 1988, en que el propio Arnold formaba parte del once inicial, el seleccionador señaló cómo el prestigio de los bicampeones del mundo "inspiró" a los australianos para rendir a buen nivel.

"Cuando recuerdo mi carrera como jugador, es uno de los momentos más destacados de mi vida, ser capaz de jugar contra Argentina", dijo Arnold. "Creo simplemente que Argentina saca lo mejor de Australia".

"Nuestro rendimiento cada vez que jugamos contra Argentina ha sido muy fuerte y muy bueno. Jugar contra este tipo de talento y contra ese nombre, creo que resuena en todo el mundo. Es una nación de fútbol y es inspirador jugar contra ellos".

Arnold dijo que los 'Socceroos', que perdieron su partido de inicio contra Francia 4-1 pero ganaron sus dos siguientes encuentros contra Turquía y Dinamarca por idénticos 1-0, podrían necesitar un choque de 120 minutos.

"Tenemos que asegurarnos de que nuestros cerebros están activos. Cuando te relajas, es cuando te golpean".

La selección australiana, que no es muy conocida, ha cautivado al público de su país, que ha llenado las plazas públicas a pesar de la diferencia horaria, y Arnold se ha mostrado orgulloso de que el equipo haya "unido" al país tras la pandemia.

"Una cosa que hemos conseguido en Australia es, obviamente, reunir a la nación después del covid y reunir nuestro deporte del fútbol", afirmó. "Pero queremos más. Todavía no hemos terminado. Mañana intentaremos ganar otro partido".

Arnold recordó su época de jugador, cuando Australia se enfrentó a una Argentina liderada por Diego Maradona en 1993, que regresó a la Albiceleste para ayudar a su equipo a clasificarse para el Mundial de 1994.

Maradona asistió en el gol de Abel Balbo en el empate 1-1 en Sídney y Argentina ganó el partido de vuelta 1-0 para avanzar gracias al tanto de Gabriel Batistuta.

"Maradona se había retirado y había engordado mucho", ilustró Arnold, explicando cómo los aficionados argentinos habían coreado el nombre de Diego en los partidos, pidiendo su regreso. "Perdió mucho peso en seis semanas y regresó", añadió.

"No creo que tuviera tanta influencia -asistió en el gol en Sídney-, pero no podías acercarte a él. No podías darle una patada, era así de listo", aplaudió.

