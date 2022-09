Argentino Del Potro todavía se siente jugador y sueña con volver al tenis

El argentino Juan Martín del Potro, exnúmero 3 del ranking mundial, afirmó que sigue sintiéndose jugador de tenis y que aspira a volver al circuito, a siete meses de jugar su último partido, cuando intentaba regresar a las canchas luego de 32 meses de inactividad por lesión.

"Si mejoro, quiero intentar volver al circuito", declaró Del Potro el jueves al canal deportivo ESPN en Estados Unidos donde asiste al US Open, el Grand Slam que ganó en 2009 y que suele decir que fue su torneo preferido.

"Es mi lugar, siento que es mi lugar. Pero también, a la hora de tomar la decisión de venir acá se me cruzan mil cosas por la cabeza. Todavía me siento jugador. No pienso como un extenista ni hago cosas de extenista. Vengo acá y pienso la voy a pasar bien pero cuando los veo jugar pienso: 'yo tengo que estar ahí'", afirmó.

El tenista de 33 años, ganador de 22 títulos, contó que desde la organización del US Open le ofrecieron hacerle una despedida el año próximo.

El pasado 5 de febrero en una rueda de prensa en Buenos Aires había dejado entrever que su retiro definitivo del tenis estaba cerca.

"Es más una despedida que una vuelta", dijo en aquella ocasión entre lágrimas antes de caer en primera ronda en Buenos Aires. Luego desistió de jugar en Río de Janeiro.

"Vivo un día a día, con muchos altibajos emocionales y desde lo tenístico y desde el proceso que estoy empezando a trabajar. Hasta ahora siempre tuve el foco en volver en recuperarme en hacer un tratamiento y volver a las canchas. Hasta que poco antes del torneo de Buenos Aires tuve que tomar la decisión de cambiar el rumbo porque no lo estaba pudiendo lograr y me hacía muy mal, y lo que dije entonces es lo que sigo sintiendo: yo no sé si ese fue mi último partido de la carrera, pero sí tengo claro que hoy busco el bienestar en el día a día y calidad de vida", agregó Delpo el jueves.

Del Potro, integrante del equipo argentino que conquistó la Copa Davis-2016, no jugaba desde junio de 2019, cuando se agravó una dolencia por una fractura en la rótula derecha que había sufrido en el Masters 1000 de Shanghai 2018.

Medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Río-2016 y de bronce en Londres-2012, el tenista fue operado en cuatro ocasiones de la rodilla derecha, la última en 2021, y desde entonces empezó un largo proceso de rehabilitación.

ls/ol