Argentino Diego Cocca renunció a la dirección técnica del Atlas

El argentino Diego Cocca anunció su renuncia a la dirección técnica del Atlas tras los malos resultados obtenidos durante el torneo Apertura-2022 del fútbol mexicano que han impedido a los 'Zorros' lograr un tercer título de liga consecutivo.

"Es un momento difícil saber que a este proyecto al que le pusimos el corazón, el alma y el cuerpo necesita un cambio y que seamos nosotros los que tengamos que dar ese paso al costado para que esto siga creciendo", dijo Cocca este viernes en conferencia de prensa.

Cocca asumió el mando de los 'Zorros' del Atlas en el torneo Apertura 2020 y posteriormente los llevó a ganar los títulos de liga del Apertura 2021 y del Clausura 2022.

Con esos dos títulos consecutivos, el entrenador argentino obtuvo para el Atlas en automático el trofeo de Campeón de Campeones de la temporada 2021-22.

"Nos sentimos orgullosos de todo lo que logramos. Poder cerrar el ciclo de esta manera para mí es un privilegio", remató Cocca quien acabó 70 años de espera que el Atlas pasó por un título de liga en primera división. "Dejamos al club en un lugar de privilegio y con un futuro de privilegio".

En mayo pasado, Cocca, de 50 años de edad, firmó una extensión de contrato por un año con el Atlas, pero en este torneo Apertura-2022, el equipo sólo ha conseguido 10 puntos y está colocado en el lugar 17 de la tabla de posiciones.

"No me interesa otro proyecto, no es por cansancio", aclaró Cocca sobre su decisión. "Quiero lo mejor para el club, tal vez no es lo mejor para el cuerpo técnico, pero cuando el tiempo pase vamos a ver que la decisión fue buena".

Cocca ha dirigido al Atlas en 94 partidos de liga su balance es de 35 victorias, 25 empates y 34 derrotas. Su último juego al frente de los 'Zorros' será el 1 de octubre como local en el estadio Jalisco contra el Necaxa.

str/gfe