Argentinos Funes Mori y Berterame, dupla que promete en el mexicano Monterrey

Con 10 goles a favor, los 'Rayados' del Monterrey tienen la ofensiva más productiva del torneo Apertura-2022 del fútbol mexicano después de la cuarta jornada en la que los atacantes argentinos Rogelio Funes Mori y Germán Berterame tuvieron una actuación prometedora.

Funes Mori y Berterame están teniendo sus primeros minutos como compañeros en este torneo. En la tercera fecha jugaron los 45 minutos del segundo tiempo y sólo Rogelio anotó.

En la cuarta jornada Rogelio y Germán iniciaron como titulares y los dos anotaron gol en el triunfo de 3-0 sobre el Querétaro de visita en el estadio La Corregidora.

Funes Mori hizo el primer gol al minuto 44 tras eludir en un frente a frente al portero uruguayo Washington Aguerre y al final fue elegido como el Jugador del Partido.

Por su lado, Berterame anotó el segundo con un disparo desde los linderos del área al 69.

"Creo que vamos encontrando esa comunión de ideas en la parte ofensiva, ya que Berterame tiene prácticamente dos semanas con nosotros y tienen que seguir adaptándose, pero su calidad hace que se complemente a la perfección con Funes Mori", comentó Víctor Manuel Vucetich, director técnico del Monterrey.

En el planteamiento de Vucetich, Funes Mori se desempeña como centro delantero mientras que Berterame puede ser media punta o extremo.

El Mellizo Funes Mori, de 31 años de edad, llegó al fútbol mexicano para el torneo Apertura-2015 y desde entonces ha jugado sólo con los 'Rayados', equipo del que es su máximo anotador histórico con 138 goles en todas las competencia, 111 han sido en la Liga MX (primera división del fútbol mexicano).

En el actual torneo de liga, Funes Mori ha anotado cuatro goles y marcha en el segundo lugar en la pelea por el título de goleo individual que le ha sido esquivo durante su estancia en México.

Ocho años menor que Funes Mori, Berterame llegó al fútbol mexicano en el Apertura- 2019 para el Atlético de San Luis, equipo con el que pasó seis torneos antes de reforzar al Monterrey en este Apertura-2022.

Berterame marcó ante el Querétaro su primer gol con el Monterrey y llegó a 32 en la Liga MX donde ya fue campeón de goleo una vez: en el torneo Apertura-2021 con nueve goles.

"Jugar al lado de un goleador como el Melli (Funes Mori) me hace levantarme a mí también, me hace potenciar, me hace ayudar a agarrar confianza a mí mismo", dijo Berterame al sumerse a los 'Rayados' del Monterrey.

