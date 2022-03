Ariana DeBose, de bailarina en Broadway a actriz ganadora de un Óscar

Ariana DeBose ganó notoriedad por primera vez como Bullet (Bala), la personificación de la Muerte en el elenco original del gran éxito de Broadway "Hamilton". Ahora, su vivaz interpretación de Anita en "Amor sin barreras" la llevo a la cima de Hollywood.

La estadounidense de 31 años ganó este domingo el Óscar a mejor actriz de reparto por su interpretación de una inmigrante puertorriqueña que trabaja como costurera en Nueva York y trata de ayudar a María, la hermana de su novio, a atravesar el dolor del primer amor.

El reconocimiento a DeBose por su trabajo en la reinvención del clásico musical, esta vez por Steven Spielberg, se produce 60 años después de que Rita Moreno ganara una estatuilla por el mismo papel, y elogió a la legendaria estrella en un emotivo discurso de aceptación.

"Imagina a esta niña en el asiento trasero de un Ford Focus blanco. Mírala a los ojos, ves a una mujer de color abiertamente queer y afrolatina que encontró su vida y su fuerza en el arte. Eso es lo que creo que celebramos aquí. Así que si alguien alguna vez ha cuestionado tu identidad (...) te lo prometo, hay un lugar para nosotros", declaró al recoger el premio.

El premio de la Academia coronó una temporada de ensueño para DeBose, quien también fue galardonada con un premio del Sindicato de Actores de Hollywood, un Bafta, un Critic Choice y un Globo de Oro.

La actriz le infundió nueva energía al papel de Anita, recurriendo a su apasionado baile y a su delicado canto para llevar al personaje a través de las humillaciones de ser un inmigrante, el asesinato de su novio Bernardo y un intento de violación.

Su interpretación de la emblemática canción "America" con un vestido amarillo y rojo brillante, es de lo más destacado de la película.

"Estaba dolorosamente consciente de que este es un personaje querido, y que se considera a ciertas representaciones como el estándar de oro", dijo a Vanity Fair en una entrevista previa a los Óscar.

"Pero sabía que si me enfocaba en eso, fracasaría", agregó.

DeBose creció en Raleigh, Carolina del Norte, y fue criada por su madre, maestra de escuela pública. Entrenaba como bailarina los fines de semana y terminó trabajando detrás de un escritorio como asistente del estudio para pagar sus clases.

En 2009, aún adolescente, tuvo una oportunidad al debutar en el programa de televisión de competencia de baile "So You Think You Can Dance", llegando al Top 20 antes de ser eliminada.

Luego se mudó a Nueva York y rápidamente llegaron papeles en Great White Way. Después de participar en "Motown: The Musical" y una reposición de "Pippin", Lin-Manuel Miranda la contrató para participar en "Hamilton", un éxito de taquilla sobre la historia del hip-hop.

DeBose se hizo conocida por su papel de Bullet, siempre presente cuando la muerte le llegó al propio Hamilton y a otros en la obra.

"Está bien, estoy interpretando un objeto inanimado. Impresionante", le dijo al presentador Jimmy Fallon. "Así que comencé a llenar los espacios en blanco y dije: '¿Qué tal un presagio de la muerte? Tal vez ella es como la muerte misma'".

Y bromeó: "Nadie más que yo sabía eso".

En la entrevista con Vanity Fair, DeBose dijo saber que para que la tomaran en serio como bailarina, cantante y actriz debía "entrar y cantar tan bien como los cantantes que se mueven" por el escenario.

"No solo eso, necesitaba tratar de ser mejor que ellos porque soy una mujer de color", agregó DeBose, que obtuvo una nominación al Tony por interpretar a Disco Donna en el musical "Summer" sobre la vida de Donna Summer.

Tras aparecer en la adaptación de Netflix para cine del musical "The Prom" junto a Nicole Kidman y Meryl Streep, DeBose obtuvo el papel de Anita. Tony Kushner, quien escribió el guión, dijo que sabía que ella era la indicada desde el primer minuto.

Al cantar una estrofa de "America" sobre bebés llorando y balas volando, ella "parecía atormentada, asustada y afligida, todo en el espacio de esa pequeña línea. Y luego fue un deslumbramiento", dijo Kushner a Vanity Fair.

Una vez que la película se estrenó en todo el mundo en diciembre, DeBose fue de inmediato la favorita para los Óscar.

Se dijo fascinada de ponerse en el formidable lugar de Moreno, quien interpretó otro papel en la cinta de Spielberg, y aseguró que disfrutó de la oportunidad de presentar una versión afrolatina del personaje.

La piel de Moreno fue oscurecida para la película de 1961.

"Ella nos mostró que había posibilidades de éxito", dijo DeBose a la AFP en diciembre. "Para mi personaje específicamente, ahora las jóvenes afrolatinas finalmente pueden verse a sí mismas como un personaje principal en el contexto de esta historia".

bur-sst/yow/ll