Armar a Ucrania, "moralmente aceptable" bajo condiciones, estima el papa

Armar a Ucrania puede ser aceptable "si las condiciones de moralidad están reunidas", dijo el jueves el papa Francisco, quien consideró necesario "dialogar" con "todos" en una velada alusión a Rusia.

Interrogado sobre la necesidad de suministrar armas a Ucrania, el pontífice destacó la noción de "moral".

"Es una decisión política que puede ser moral, moralmente aceptada, si las condiciones de moralidad son reunidas", declaró en una conferencia de prensa en el avión que lo lleva de regreso a Roma tras una visita de tres días a Kazajistán.

"Pero eso puede ser inmoral si se hace con la intención de provocar más guerras o vender más armas, o deshacerse de armas que ya no sirven. La motivación es lo que califica en gran parte la moralidad de este acto", agregó.

"Defenderse es no solo lícito sino que también es una expresión de amor a la patria. Quien no se defiende, no ama, pero quien defiende, ama", agregó Francisco, quien ha hecho muchos llamados a la paz y condena con firmeza la industria de la guerra.

El papa subrayó sin embargo la necesidad de dialogar con "todos", alusión implícita a Rusia, con la que la Santa Sede se esfuerza de mantener una apertura diplomática desde la invasión de Ucrania.

"Yo no descarto el diálogo con cualquier país en guerra, inclusive si es el agresor", afirmó.

