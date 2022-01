Asesinan a un alcalde en el centro de México

El alcalde de un municipio indígena ubicado en el central estado mexicano de Morelos, colindante con Ciudad de México, fue asesinado a balazos el martes, informaron autoridades locales.

"Lamento profundamente el cobarde asesinato del alcalde de Xoxocotla, Benjamín López", dijo en Twitter el gobernador de Morelos y exfutbolista profesional, Cuauhtémoc Blanco.

"Condeno este atroz crimen, llegaremos hasta las últimas consecuencias para llevar a los responsables ante la justicia", agregó.

La fiscalía de Morelos dijo por su parte que tras el ataque "se desplegó un operativo especial" en el que participaron policías estatales, militares y miembros de la Guardia Nacional.

López Palacios había asumido apenas once días atrás como alcalde del municipio, que fue creado en 2019 tras separarse de la localidad de Puente de Ixtla.

Morelos, vecino de Ciudad de México, es sede de varios balnearios pero también tiene territorios amenazados por el crimen organizado en el camino hacia el popular puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, una zona también azotada por la violencia del narcotráfico.

A mediados de diciembre, Tania Mendoza, una actriz que participó en una película inspirada en la novela La Reina del Sur del autor español Arturo Pérez-Reverte, fue asesinada a balazos en Cuernavaca, capital de Morelos.

A inicios de año, el gobernador del estado se vio envuelto en una polémica cuando la prensa mexicana publicó una fotografía, cuya fecha se desconoce, donde aparece abrazado con tres presuntos narcotraficantes, uno de ellos ya abatido.

"Yo no pacto con delincuentes. No voy a fiestas con delincuentes, aunque me inviten", se defendió Blanco. "Me tomo fotos con todo el mundo porque no soy grosero".

México es golpeado por una ola de violencia en medio de la cual más de 300.000 personas han sido asesinadas desde diciembre de 2006, según recuentos oficiales que atribuyen la mayoría de estos crímenes al narcotráfico.

