Asociaciones de aficionados reafirman su oposición a la Superliga europea

Varias asociaciones europeas de aficionados reafirmaron este lunes su "oposición" al proyecto de Superliga, "una amenaza existencial para el fútbol europeo", según ellos, cuando se inician las audiencias sobre el caso ante la Corte de Justicia Europea (CJUE) en Luxemburgo.

"El proyecto es un concepto de millonarios. Es anti-concurrencial por naturaleza y, si viera la luz, anularía los principios claves sobre los que está basado el modelo europeo, como el mérito deportivo, los descensos y ascensos, la clasificación para las competiciones europeas a través del éxito en las competiciones nacionales y la solidaridad financiera", explican en un comunicado los grupos de aficionados de una quincena de países europeos, entre ellos Francia, España, Inglaterra y Alemania.

Las asociaciones de aficionados siempre criticaron vivamente el efímero proyecto de Superliga, un torneo semiprivado lanzado en abril de 2021 por una docena de clubes amotinados, que pretendía suplantar las copas europeas existentes, como la Liga de Campeones.

El lunes y el martes, la CJUE se interroga sobre la posibilidad, para la Unión Europea de Fútbol (UEFA), de proteger sus competiciones, sancionando a los clubes secesionistas.

Tres de ellos (Real Madrid, FC Barcelona y Juventus de Turín) rechazan abandonar el proyecto, pese a que fue frenado rápidamente en abril de 2021 frente a la oposición general, incluida la de grandes clubes como París SG y Bayern Múnich.

Las asociaciones de aficionados piden también a sus homólogos que se unan a la iniciativa ciudadana europea (ICE) "Win it on the pitch" ("Gana en el terreno"), para reclamar a la Comisión Europea que "proteja la integridad del fútbol europeo".

ama/jed/dlo/psr