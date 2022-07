Atleta español Marc Tur: "Me declaré gay públicamente para apoyar a otras personas"

El marchista Marc Tur, uno de los primeros atletas españoles en declararse públicamente homosexual, dio ese paso como mensaje de apoyo a otras personas y por la necesidad de referentes públicos para avanzar en la lucha contra la homofobia, explica en una entrevista con la AFP.

El atleta de Ibiza (1994), que este domingo compitió en los 35 kilómetros marcha del Mundial de Eugene, donde terminó descalificado, defiende la importancia de visibilizar la diversidad en el mundo del deporte, incluido el fútbol.

Pregunta: Días después de su cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio (50km) dijo en Twitter que es homosexual. ¿Por qué decidió hacerlo público?

Respuesta: "Entonces leí un tuit que decía que yo era uno de los primeros atletas olímpicos de España que eran abiertamente gays. Yo había salido del armario hacía tiempo pero en redes solo lo había dicho de forma esporádica.

Así que di el paso públicamente aunque entonces no pensaba que iba tener tanta repercusión. Era un mensaje de apoyo. Yo también tuve unos referentes que me ayudaron a desarrollarme como persona y creo que un mensaje como el que di puede ayudar a otros".

P: ¿Cuáles eran entonces esos referentes?

R: "Uno dentro del deporte es Tom Daley (campeón olímpico en clavados). Cuando dijo que era abiertamente gay, a mí me dio mucho ánimo y valor. Fue como un empujón a pensar: 'Puedes ser quien quieras ser".

P: Aunque algunas personas creen innecesario expresar la orientación sexual en la actualidad, usted es de los pocos deportistas españoles que lo ha hecho. ¿Sigue siendo importante?

R: "Sí, creo que la visibilización es normalización".

P: ¿Que reacciones recibió después de su anuncio?

R: "Cuando sacas un tuit estás expuesto a cualquier crítica. No tenía miedo, pero sí sabía que me podía afectar y algunos tuits lo hicieron, pero estaba seguro de lo que hacía. Dentro de mi círculo cercano y en el atletismo no tuve ningún mensaje de rechazo.

También hubo gente que me envió sus historias. De todo tipo de edades, hombres y mujeres, diciéndome que no eran capaces de tener la vida que quieren debido a su condición sexual. Me dio mucha rabia y pena leerlas.

Otras personas también me dijeron que mi mensaje les había ayudado, que les permitía tener un apoyo más para poder salir. Al final mi tuit tuvo mucha repercusión, pero estas pequeñas historias son las que realmente cuentan, las que tendrían que salir a la luz".

P: ¿Usted también atravesó por momentos difíciles?

R: "Sí, me sentí identificado con muchas historias. También tuve momentos de no aceptarme a mí mismo y situaciones de 'bullying'. Nunca llegó a ser agresión física, pero sí verbal e incluso algún episodio reciente de homofobia, paseando con mi pareja por el centro de Madrid. Son situaciones que ya no se dan tanto pero siguen existiendo y por eso aún hay trabajo por hacer".

P: ¿En su caso el deporte fue una ayuda?

R: "El atletismo siempre ha sido mi refugio, el lugar donde me sentía yo mismo. Es un deporte en el que hombres y mujeres entrenamos muchas veces juntos y nos ayudamos. Si hubiera hecho otro deporte quizas no me hubiera sentido tan cómodo.

P: En deportes más masivos y con expresiones de homofobia como el fútbol, ¿ayudaría que hubiera ejemplos como el suyo?

R: "Si vas a un partido de fútbol, lo primero que escuchas es la palabra 'maricón', asociada al que lo hace mal, al que no es tan hombre. Hay una homofobia que va a costar quitar.

Creo que cualquier ejemplo ayudaría dentro del fútbol o de cualquier otro deporte, para que haya cambios".

P: ¿Por qué cree que parecen haber más reparos para expresarse en unos deportes que en otros?

R: "Hay ciertos deportes que se asocian erróneamente a un género. El fútbol, por ejemplo, siempre se ha vinculado la masculinidad, aunque no sea así. Lo contrario pasa con la gimnasia rítmica y el género femenino.

Al asociarse el fútbol a lo masculino, existe un ambiente en el que si eres homosexual no se dan los factores ideales para sentirse libre y decir que te gustan los hombres".

P: ¿Qué significó para usted recibir la medalla de Oro al Mérito Deportivo por sus logros y su labor por la igualdad?

R: "No me lo esperaba. Me alegré mucho pero también pensé que se la pudieron dar a muchas otras personas que han luchado por el colectivo. Al final hoy ya tenemos un camino dentro del colectivo LGTBI que hay que seguir mejorando. Como dije hace un año, ni soy el primero en declararme abiertamente gay, ni espero ser el último".

