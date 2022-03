Atlético de Madrid y Benfican rompen pronósticos y se meten en cuartos de Champions

Ni Atlético de Madrid ni Benfica eran a priori los favoritos en sus eliminatorias contra Manchester United y Ajax, sobre todo tras los empates de la ida, pero este miércoles rompieron los pronósticos y se impusieron por la mínima (1-0) en dos templos del fútbol europeo, Old Trafford y el Johan Cruyff Arena, para meterse en cuartos de final de la Liga de Campeones.

Ambos equipos se unen a los ya clasificados para cuartos: Bayern, Liverpool, Real Madrid y Mánchester City.

Los dos partidos se parecieron bastante: dominio local, pero sin eficacia en los últimos metros y tanto Atlético como Benfica aprovecharon una de sus pocas ocasiones para llevarse la victoria y la eliminatoria.

El gol rojiblanco lo anotó el brasileño Renan Lodi poco antes del descanso, mientras que el tanto del Benfica fue obra del uruguayo Darwin Núñez cuando el duelo entraba en el esprint final (77).

Animado por sus aficionados, el United comenzó achuchando al Atlético y Anthony Elanga, el autor del tanto mancuniano en Madrid, estuvo cerca de abrir el marcador con un remate a bocajarro que sacó con la cara el portero rojiblanco Jan Oblak (14).

Poco a poco el equipo de Diego Simeone se fue sacando de encima el dominio rival y buscó la contra para hacer daño a los ingleses. El portugués Joao Felix llegó incluso a marcar, pero el árbitro anuló el gol por fuera de juego del francés Antoine Griezmann (34).

Fue el anticipo de lo que ocurrió poco después y casi con los mismos protagonistas: el joven portugués dejó de taco la pelota para Griezmann, que centró al segundo palo y Lodi cabeceó la pelota a la red (41).

En los peores momentos del Atlético apareció Jan Oblak para impedir que los ingleses marcasen, como cuando atajó un peligroso disparo de Bruno Fernandes justo antes de la pausa (45+2) o un cabezazo del francés Raphaël Varane (78).

Pese a la presión inglesa, el Atlético aguantó en defensa hasta sellar la clasificación para los cuartos de final.

"Cuando el equipo trabaja como equipo a mí me emociona. Hemos sido un equipo competitivo, no teniendo vergüenza de jugar replegado, sabiendo lo que había que hacer al salir", reivindicó Simeone tras el partido, destacando el "espíritu" que ha recuperado el Atleti en el último mes.

El técnico del United, Ralf Rangnick, se rindió al juego defensivo del rival: "No es tan fácil romper ese muro. Creo que no tuvimos físico par romper esa pared del Atlético (...) Lo intentamos todo, tuvimos dos o tres ocasiones a balón parado, pero en juego no generamos mucho".

En Ámsterdam, la superioridad del Ajax sobre el Benfica fue incluso mayor. Fiel a su estilo, los holandeses monopolizaron la pelota, pero sin precisión en los últimos metros, sobre todo el marfileño Sébastian Haller, una de las sorpresas de la actual temporada de la Champions y autor de once goles en el máximo torneo europeo de clubes.

Haller marcó poco después del pitido inicial, pero el árbitro lo anuló por fuera de juego de Dusan Tadic (7).

Después, ni el brasileño Antony (25 y 62), ni Ryan Gravenberch (36), ni Tadic (49) acertaron a batir al meta griego del Benfica Odysseas Vlachodimos.

Y tanto perdonó el Ajax que lo acabó pagando: una falta lateral del mexicano Edson Álvarez, la colgó el español Álex Grimaldo al corazón del área y ahí se levantó Darwin Núñez para cabecear a la red (77).

"Jugamos como un equipo de gran calidad. Sabíamos lo que teníamos que hacer. Sufrimos, pero cuando teníamos la pelota era para disfrutar. En la segunda parte logramos salir a la contra y marcar", se felicitó el delantero uruguayo de 22 años, autor esta temporada de 4 goles en Champions y 20 en la liga portuguesa.

Presionado por el resultado, el Ajax tuvo incluso menos claridad de ideas en los últimos metros y aunque presionó hasta el final buscando el gol, fue incapaz siquiera de forzar la prórroga.

"Nuestro juego de posición fue excelente. Estuvimos muy bien con el balón. He felicitado a mis jugadores. Quizá lo único que nos faltó fue algo de creatividad. Duele que quedes eliminado por un momento de inatención", resumió el entrenador holandés Erik ten Hag en relación al error del portero local André Onana en el tanto portugués.

El miércoles se conocerán a los dos últimos cuartofinalistas, que saldrán de los duelos Juventus-Villarreal (1-1 en la ida) y Lille-Chelsea (0-2).

