Atlético y Barcelona chocan con Koeman en el alambre

El Barcelona visita el sábado al Atlético de Madrid en la 8ª jornada de Liga, sin margen de error y con su técnico Ronald Koeman en el alambre tras la debacle de Lisboa.

La goleada 3-0 sufrida ante el Benfica el miércoles en Champions ha vuelto a suscitar las dudas sobre el juego del Barça, que necesita puntuar el sábado en el Metropolitano.

El equipo azulgrana apunta en la 6ª posición liguera, a cinco puntos del líder, el Real Madrid, mientras el Atlético es 4º, a tres puntos de los merengues.

Los azulgranas no pueden permitirse más tropezones para no perder la estela de los equipos cabeceros, pero llegan al encuentro llenos de dudas y con Koeman muy tocado.

El técnico holandés, que no se sentará en el banquillo por estar sancionado, seguirá al frente del equipo contra el Atlético, pero nadie se atreve a predecir lo que puede pasar después, tras la pausa internacional.

"De mi futuro no quiero decir nada porque no sé lo que piensa el club y no está en mis manos", afirmaba Koeman tras el partido contra Benfica, admitiendo su precaria posición.

El Barça pone sus esperanzas en ir recuperando lesionados, a imagen de la vuelta de Pedri y Ansu Fati, que seguramente volverán a tener minutos en el Metropolitano.

Enfrente, el Atlético buscará retomar la senda de la victoria, tras encajar su primera derrota liguera el fin de semana pasado ante Alavés (19º) 1-0.

Los rojiblancos llegan al encuentro animados por su épica remontada el martes contra el Milan (2-1), protagonizada por Luis Suárez y Antoine Griezmann, que apuntan a ser los delanteros contra el Barça.

El primer gol de la temporada para Griezmann supuso toda una liberación para el francés, cuyo rendimiento estaba siendo muy cuestionado y una inyección de moral para encarar el partido contra su exequipo.

"Creo que noches como ésta me van a ayudar a mejorar", afirmaba tras el encuentro en Italia.

Luis Suárez, el otro exbarcelonista, afronta el partido con ganas con todavía cierto resquemor por las formas de su salida del equipo azulgrana.

"Me molestaron las formas, ya lo dije, me dolieron, más que nada porque soy un jugador que siempre lo dio todo al Barcelona", dijo este jueves en declaraciones a la televisión pública española, precisando, no obstante, que no guarda rencor al Barça.

Una victoria del Atlético, que podrá volver a llenar su estadio al 100% tras la última decisión de las autoridades sanitarias españolas, podría devolver a los rojiblancos al podio liguero.

Por delante, el Real Madrid visita al Espanyol (14º), tratando de dejar atrás a la dolorosa derrota 2-1 contra el modesto Sheriff moldavo del pasado martes en Champions y sumar tres puntos que le mantengan en lo alto de la clasificación.

La Real Sociedad (2º) visitará al Getafe, farolillo rojo del campeonato con siete derrotas en siete partidos, y el Sevilla (3º) viajará a Granada para un derbi andaluz.

-- Programa de la 8ª jornada de LaLiga (horas GMT):

- Viernes

(19h00) Athletic de Bilbao - Alavés

- Sábado

(12h00) Osasuna - Rayo Vallecano

(14h15) Mallorca - Levante

(16h30) Cádiz - Valencia

(19h00) Atlético de Madrid - Barcelona

- Domingo

(12h00) Elche - Celta

(14h15) Espanyol - Real Madrid

(16h30) Getafe - Real Sociedad

Villarreal - Betis

(19h00) Granada - Sevilla

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Real Madrid 17 7 5 2 0 21 8 13

2. Real Sociedad 16 7 5 1 1 10 6 4

3. Sevilla 14 6 4 2 0 10 2 8

4. Atlético de Madrid 14 7 4 2 1 9 6 3

5. Rayo 13 7 4 1 2 13 7 6

6. Barcelona 12 6 3 3 0 11 5 6

7. Betis 12 7 3 3 1 11 7 4

8. Valencia 11 7 3 2 2 12 8 4

9. Osasuna 11 7 3 2 2 10 11 -1

10. Athletic 10 7 2 4 1 6 4 2

11. Villarreal 8 6 1 5 0 6 3 3

12. Mallorca 8 7 2 2 3 6 12 -6

13. Celta 7 7 2 1 4 7 10 -3

14. Espanyol 6 7 1 3 3 4 7 -3

15. Cádiz 6 7 1 3 3 7 11 -4

16. Elche 6 7 1 3 3 4 8 -4

17. Levante 4 7 0 4 3 6 12 -6

18. Granada 3 7 0 3 4 5 12 -7

19. Alavés 3 6 1 0 5 2 11 -9

20. Getafe 0 7 0 0 7 2 12 -10

