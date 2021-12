Australia tampoco enviará representantes diplomáticos a Pekín-2022

Australia tampoco enviará representantes oficiales a los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, indicó el miércoles el primer ministro Scott Morrison, uniéndose al boicot diplomático estadounidense contra este evento.

"Australia no se apartará de la firme posición en defensa de los intereses de Australia, y obviamente no es ninguna sorpresa que no enviaremos representantes australianos a estos Juegos", afirmó Morrison, cuyo gobierno mantiene fuertes tensiones con Pekín.

