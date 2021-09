Azarenka pide vacunas obligatorias, pero los tenistas están divididos

El Abierto de Estados Unidos requiere una prueba de vacunación contra el coronavirus a sus espectadores adultos pero no a los tenistas, una distinción que Victoria Azarenka, vigente subcampeona, considera "extraña".

El miércoles, la ex número uno mundial dijo a los aficionados tras su victoria en la segunda ronda que se alegraba de que todos estuvieran vacunados contra el virus, un requisito exigido por las autoridades de Nueva York.

"Quiero iniciar esta conversación entre nuestras jugadoras, porque para mí es un poco extraño que los aficionados tengan que vacunarse y los jugadores no", dijo Azarenka.

"En mi opinión, es inevitable que sea impuesto en algún momento. No veo el sentido de retrasarlo, porque creo que todos queremos estar seguros, seguir haciendo nuestro trabajo y sé que hay muchas discusiones al respecto", afirmó la dos veces ganadora del Abierto de Australia.

El circuito femenino WTA ha reportado que casi la mitad de sus jugadoras han sido vacunadas, mientras la ATP señaló que poco más de la mitad de los tenistas lo están.

El tercer cabeza de serie del torneo masculino, el griego Stefanos Tsitsipas, declaró el mes pasado que se vacunaría solo si fuera obligatorio.

"En algún momento tendré que hacerlo, estoy bastante seguro de ello, pero hasta ahora no ha sido obligatorio para competir, así que no lo he hecho", dijo.

Entre la población general, poco más de la mitad de los estadounidenses se han vacunado, lo que refleja divisiones similares a las de los tenistas de élite.

"Respeto la opinión de todo el mundo siempre que no sea una teoría de la conspiración, si realmente tienes un conocimiento decente y has investigado y tienes tus datos y estadísticas", dijo Azarenka.

"Esa parte de la conversación, que realmente necesitas tener conocimiento de lo que estás diciendo, falta en muchas jugadoras", sostuvo la bielorrusa, de 32 años.

El ruso Daniil Medvedev, segundo sembrado del US Open, considera que la decisión de exigir la vacunación no es responsabilidad de los jugadores sino de los dirigentes de la ATP y la WTA.

"Entiendo por qué lo han hecho a los aficionados. Hasta ahora no se ha aplicado a los jugadores", dijo Medvedev. "Como jugadores, solo podemos seguir las directrices y las normas. Eso es todo lo que podemos hacer".

"No son los jugadores los que deben decidir, porque para eso tenemos los órganos de gobierno en el tenis. A veces podemos no estar contentos con ellos. A veces podemos estar contentos. Pero siguen siendo ellos los que toman las decisiones. Definitivamente, no son los jugadores", recalcó. "Solo somos trabajadores que hacen su trabajo en la pista de tenis".

Por su parte, la directora del torneo, Stacey Allaster, ha avanzado que los jugadores serían apartados de la competición por un resultado positivo por coronavirus.

"Tenemos un protocolo riguroso. Las pruebas son un componente clave para mitigar el riesgo para la salud y la seguridad de todos", dijo. "En el caso de que un deportista dé positivo, ese deportista será retirado de la competición".

El británico Andy Murray, campeón de tres torneos de Grand Slam, dijo que las conversaciones sobre el tema están en curso.

"Los jugadores que se han vacunado van a tener unas condiciones muy diferentes a las de los jugadores que no lo están. Se convertirá en un asunto durante los próximos meses", dijo Murray. "Va a haber muchas conversaciones largas y duras con el circuito y con todos los jugadores implicados para intentar llegar a una solución".

En Nueva York, la vacunación es necesaria para acceder a gimnasios y restaurantes.

"Estoy disfrutando de una vida bastante normal, mientras que para los jugadores que no han sido (vacunados), es diferente. Estoy seguro de que se sentirán frustrados", dijo Murray.

"En última instancia, supongo que la razón por la que todos nosotros nos vacunamos es para cuidar al público en general. Tenemos la responsabilidad, como jugadores que viajan por todo el mundo, de velar también por los demás", recalcó.

"Estoy contento de haberme vacunado", subrayó. "Espero que más jugadores decidan vacunarse en los próximos meses".

