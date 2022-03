Badosa supera el duelo español ante Sorribes y pasa a octavos de Indian Wells

La española Paula Badosa, defensora del título en Indian Wells, se impuso el lunes a su compatriota y compañera de dobles Sara Sorribes en dos sets y avanzó a los octavos de final del torneo.

Badosa, séptima del ranking de la WTA, venció a Sorribes (36) por 7-6 (7/4) y 6-1 en dos horas exactas de partido en Indian Wells (California).

El choque entre Badosa, de 24 años, y Sorribes, de 25, se decantó del lado de la campeona de 2021 después de salir airosa de un feroz primer set e imponer su ley en el siguiente.

"Fue un partido muy duro, ella me conoce muy bien. A veces pegaba una derecha y ella ya estaba en el lugar correcto, es la parte mala de jugar contra una amiga", señaló Badosa sobre Sorribes, con quien compitió en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio-2020.

En el desierto californiano, Badosa sigue sin ceder un set en su intento de ser la primera campeona en revalidar corona desde Martina Navratilova en 1991.

"Realmente no me importa si defiendo un título o no, voy a tener presión desde el principio", reconoció. "Estoy en una posición ahora en la que quizás juego como favorita".

"Estoy jugando partido a partido. Hoy ha sido un día duro mental y físicamente, admitió.

Badosa tuvo que entregarse a los maratónicos puntos que suele plantear la aguerrida Sorribes, que fue la primera en quebrar.

En un primer set de montaña rusa, ambas se devolvieron un par rupturas de servicio.

Badosa salvó un momento complicado cuando Sorribes tuvo la opción de quebrar con 5-5 pero lo solventó con un espectacular revés paralelo.

"Ella es una oponente muy muy dura", le reconoció. "Es muy táctica, vive mucho de los errores del rival y yo no quería cometer muchos".

Badosa subió un punto su agresividad para resolver un 'tie break' que le entregó el dominio del juego en un segundo set menos exigente.

Con el pase en el bolsillo, Badosa lamentó que Sorribes, con quien ha compartido sus años en el circuito, quedara fuera a estas alturas del torneo.

"Nunca es fácil jugar contra una amiga. Pero en la cancha no pienso en que es mi amiga. Sé cómo separar las cosas", subrayó. "Cuando vi su nivel de tenis hoy, me sentí triste porque no merecía perder. Seguro que vamos a hablar pronto".

Su rival en los octavos será la joven canadiense Leylah Fernández, subcampeona del pasado Abierto de Estados Unidos, que derrotó a la local Shelby Rogers por 6-1, 3-6 y 6-3.

"Leylah viene de ganar un torneo (Abierto de Monterrey). Está con mucha confianza. Es una jugadora increíble. Espero un partido muy duro también", auguró Badosa.

