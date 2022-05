Bagnaia gana el GP en Italia, Quartararo afianza el liderato

Francesco Bagnaia (Ducati) ganó en su país el Gran Premio de Italia de MotoGP, este domingo en el circuito de Mugello, entrando en meta delante del vigente campeón, el francés Fabio Quartararo (Yamaha), que aumentó su distancia en el liderato del Mundial.

El español Aleix Espargaró (Aprilia), segundo en el campeonato, ocupó el tercer cajón de un podio idéntico al del Gran Premio de España de hace un mes.

El seis veces campeón del mundo Marc Márquez terminó décimo en la que es su última carrera antes de una larga pausa para volver a operarse de su brazo derecho, fracturado en 2020.

Los jóvenes italianos que habían brillado en la clasificación del sábado para componer la primera línea en la parrilla de salida, Di Giannantonio, Bezzecchi y Marini, no pudieron resistir mucho contra el apetito de Bagnaia, decidido a recuperar en casa el error y caída que sufrió hace dos semanas en el Gran Premio de Francia.

Arrancando desde la segunda línea (5º), Pecco Bagnaia dedicó las primeras vueltas a imponer la potencia de su Ducati oficial para remontar progresivamente hacia el liderato.

Después de solo ocho vueltas (sobre 23), el italiano de 25 años tomó el liderato y lo mantuvo hasta el final de la carrera, logrando su sexta victoria en MotoGP delante de los tifosi, contentos por la victoria de un local.

"Es increíble ganar aquí, no me queda voz...", celebró.

"No fue la mejor salida, frené un poco tarde, pero estoy contento de haber ganado en casa. En Francia también estábamos bien pero no tuvimos suerte", añadió.

Por su parte, Quartararo, que también salía desde la segunda línea (6º), superó a todas las Ducati que le precedían para defender la segunda posición y ser una amenaza constate sobre Bagnaia.

Buena conclusión para un fin de semana que empezó mal, con tiempos decepcionantes en los ensayos libres y una "falta de sensaciones" sobre la moto para el vencedor en Mugello la pasada edición.

"Ha sido la mejor carrera de mi trayectoria, hice una salida increíble. No tenía nada que perder, pero esta ha sido una bella carrera", sonrió el vigente campeón.

"Me sentí mal durante todo el fin de semana. Pero me dije que no tenía nada que perder, me siento feliz", añadió el francés.

Quartararo (122 puntos) afianza su liderato en la clasificación del campeonato del mundo con 8 puntos de ventaja sobre Aleix Espargaró (114 puntos).

Los dos han abierto una brecha en el liderato, beneficiados por la caída de Enea Bastianini (3º con 94 pts).

El Gran Premio de Italia fue el escenario en el que el español Jorge Martín (13º) batió el récord de velocidad absoluta en MotoGP, al alcanzar los 363,6km/h, mejor que los 362,4 logrados en 2021 por su compañero de equipo, el francés Johann Zarco (Ducati-Pramac) y Brad Binder.

En la categoría de Moto 2, la promesa española Pedro Acosta (KTM) logró un récord de precocidad, convirtiéndose en el piloto más joven en ganar una carrera en esta categoría, con 18 años y 4 días, al término de una carrera perfectamente dominada.

Esto sirve para reforzar las grandes expectativas que rodean a este prodigio, que ya es el más joven en haber ganado el título de campeón del mundo de Moto 3 la pasada temporada.

En Moto3, el paso por meta se decidió por un margen pequeñísimo, con los tres primeros pilotos en un margen de 33 milésimas. el español Izan Guevera (Valresa) fue el primero en cruzar la línea, pero fue descalificado por pisar el verde en la última vuelta, dejando la victoria a su compatriota y compañero de equipo Sergio García.

alu/dam/psr