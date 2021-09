Bagnaia gana en San Marino y reduce Mundial de MotoGP a mano a mano con Quartararo

El piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) consiguió la segunda victoria consecutiva de su carrera este domingo la imponerse en el Gran Premio de San Marino, por delante de Fabio Quartararo (Yamaha), y queda como único rival del francés en la lucha por el Mundial de MotoGP.

Gracias a su triunfo, Bagnaia recorta cinco puntos en la clasificación del Mundial a Quartararo, que mantiene una ventaja muy significativa (48 puntos) cuando solo restan cuatro carreras para el final de la temporada.

Ganador de la primera carrera de su vida la semana pasada en Aragón, Bagnaia partía desde la 'pole position' y dominó la carrera desde el principio, aunque en las últimas vueltas vio como se le acercó Quartararo, aguantando al francés para superarle por 364 milésimas en la meta.

"Las dos últimas vueltas, cuando he visto que Fabio se acercaba, ha sido muy difícil, lo he dado todo", explicó Bagnaia. "Me costó ganar mi primera carrera y ahora gano dos de golpe... estoy muy feliz", añadió.

"Sobre todo aquí, significa mucho para nosotros, es muy especial", declaró respecto a la victoria en San Marino de un piloto y de un equipo italiano.

El podio lo completó otro italiano, Enea Bastianini (Ducati-Avintia), su primer podio en la categoría reina del motociclismo.

La pelea por el Mundial parece ya cosa de dos pilotos, puesto que la desventaja que tienen el español Joan Mir (Suzuki), vigente campeón, y el francés Johan Marco (Ducati) parece ya insalvable cuando restan solo cuatro careras por disputar (67 y 93 puntos respectivamente, tras acabar 6º y 12º en Misano).

"En la línea de meta no se pueden ni imaginar lo feliz que estaba, ya que rodé todo el tiempo al límite", se felicitó Quartararo, que logra el 9º podio de la temporada y el 19º en sus tres temporadas en MotoGP.

"Di el máximo, quería la victoria, pero 'Pecco' estaba más fuerte. ¡Felicidades!", admitió con deportividad el francés, que calificó de "buena operación" su segundo puesto de cara a la lucha por el título.

"Perder 'solo' cinco puntos es al final una buena operación. Mantenemos 48 puntos de ventaja, vamos a mantener la calma", añadió.

El español Marc Márquez (Honda) y el australiano Jack Miller (Ducati) acabaron 4º y 5º respectivamente.

Ante su público, limitado a 23.000 espectadores por la pandemia, la leyenda del motociclismo Valentino Rossi acabó 17º en su última carrera en Misano, ya que a sus 42 años ha anunciado su retirada al finalizar la presente temporada.

En Moto2, la victoria fue para le español Raúl Fernández, la sexta para el joven piloto de 20 años esta temporada, superando en la meta al australiano Remy Gardner, que le aventaja en 34 puntos en la lucha por el mundial de la categoría.

El podio en Misano lo completó otro español, Aaron Canet, quinto en el Mundial.

En Moto3, el italiano Dennis Foggia (Honda) se llevó la victoria y se coloca 2º en el Mundial de la categoría a 42 puntos del español Pedro Acosta (KTM), que sólo fue séptimo este domingo en el circuito de Misano.

El podio, 100% italiano, lo completaron Niccolo Antonelli (KTM) y Andrea Migno (Honda).

Quedan cuatro carreras para el final del campeonato. La próxima cita será en Estados Unidos el 3 de octubre.

