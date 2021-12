Banco digital brasileño Nubank empieza a cotizar en la bolsa de Nueva York

Con un precio de referencia de nueve dólares que le otorga una capitalización bursátil de 41.500 millones de dólares, el banco brasileño Nubank empieza a cotizar este jueves en la Bolsa de Nueva York, convertido en uno de los grandes bancos de América Latina.

Nubank puso en el mercado unos 289,2 millones de acciones, anunció la entidad en un comunicado, lo cual le permite levantar capital por unos 2.603 millones de dólares.

La entidad también se reserva la posibilidad de vender otros 28,5 millones de acciones adicionales durante los próximos 30 días al precio inicialmente fijado.

Su Oferta Pública Inicial (IPO por sus siglas en inglés) incluye unos 40 millones de dólares en BDRs, certificados equivalentes a acciones negociadas en la bolsa paulista.

Para el director ejecutivo de la fintech brasileña, el colombiano David Vélez, la salida a la bolsa estadounidense es una "consecuencia del crecimiento" que la firma tuvo "durante 8 años". Es "una forma de acelerar nuestro impacto", dijo en un programa retransmitido en Youtube.

El dinero recaudado permitirá a Nubank ampliar su actividad en países como Colombia y México donde ya está implantado.

El salto a la bolsa neoyorquina es el "comienzo de otra fase, que permite tener un impacto mucho mayor que el tuvimos hasta ahora", aunque el banco sigue con la misma "misión y los mismos valores que nos trajeron hasta aquí", subrayó Vélez.

Vélez, formado en la Universidad estadounidense de Stanford, es uno de los fundadores del banco en línea en 2013, junto a la brasileña Cristina Junqueira y el estadounidense Edward Wible.

Para los clientes, la ampliación de capital "no cambia nada", señaló por su parte Junqueira, encargada de apretar el botón que dio inicio simbólicamente a la sesión del New York Stock Exchange (NYSE) en Wall Street.

El banco brasileño, que hoy vistió de morado el parqué neoyorquino, cotizará en Wall Street con la referencia "NU" y en la Bolsa de Sao Paulo con el símbolo NUBR33.

Su precio de salida fue revisado a la baja frente a los 10-11 dólares que barajaban inicialmente.

El precio de salida fue decidido por Morgan Stanley & Co. LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup Global Markets Inc. y el Nu Invest Corretora de Valores S.A.

Nubank atrajo en junio una inversión de 500 millones de dólares del fondo Berkshire Hathaway de Warren Buffet, reconocido por sus inversiones exitosas. Su respaldo se sumó al de fondos renombrados como Sequoia (inversor de Airbnb) y el chino Tencent.

Nu Holdings, convertido en dueño de uno de los mayores "neobancos" del mundo junto al británico Revolut, superaría en capitalización bursátil al tradicional Itaú Unibanco, el más grande de Brasil en el sector privado.

Ayudada por la agilidad que permiten los smartphone, la fintech brasileña nació con el propósito de eliminar la burocracia y las altas comisiones y está enfocada en los servicios de pago con tarjetas de crédito sin costos asociados.

Con 48 millones de clientes en Brasil, además de Colombia y México, el banco línea todavía tiene amplio espacio para crecer.

"Todavía hay 200 millones de personas en América Latina que no tienen acceso a los bancos y todavía guardan su dinero bajo el colchón", dijo Vélez a la cadena CNBC.

Solo en Brasil, unos 182 millones de los 213 millones de habitantes, acceden a servicios bancarios, según datos oficiales.

El cierre de buena parte de los servicios por la pandemia del coronavirus no ha hecho más que contribuir al cambio de comportamiento de la población.

"El concepto de ahorrar en un banco digital y en un banco sin agencias le daba miedo a mucha gente", recordó Vélez. Ahora han empezado a "probar con nosotros y han encontrado que es una mejor opción".

Desde marzo de 2020, cuando empezó la pandemia, solo en Brasil se sumaron 17 millones de nuevos clientes, especialmente para recibir ayudas gubernamentales. En ese periodo de pandemia, Nubank casi duplicó sus clientes locales, a 41 millones.

Ocho años después de su creación, el banco obtuvo por primera vez ganancias (76 millones de reales, unos 17 millones de dólares).

En este tiempo, Vélez se ha convertido en uno de los multimillonarios listados por Forbes, con una fortuna valorada en 5.200 millones de dólares. Junto con su esposa, ha asegurado que donará la mayor parte.

