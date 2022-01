Barcelona remonta 2-1 en Linares y se mete en octavos de Copa del Rey

El Barcelona, vigente campeón del torneo copero, tuvo que sufrir para remontar este miércoles al Linares, al que derrotó por 2-1 para meterse en los octavos de final de la Copa del Rey.

Con goles del francés Ousmane Dembelé (63) y del joven Ferran Jutglà (69), el Barça remontó el tanto inicial de Hugo Díaz (19).

El primer partido del brasileño Dani Alves en su regreso al Barcelona fue muy accidentado para los azulgrana, sobre todo en la primera parte, cuando el modesto Linares se mostró muy combativo, llegando a adelantarse en el marcador gracias a un buen cabezazo de Hugo Díaz (19).

Pero el cansancio que se fue acumulando en las piernas de los jugadores locales y, sobre todo, la salida tras el descanso de tres titulares (Gerard Piqué, Frenkie de Jong y Ousmane Dembelé), permitió al Barça remontar la eliminatoria.

Empató el extremo francés, que sigue sin responder a la oferta de renovación ofrecida por el club, con un zurdazo desde fuera del área que sorprendió al portero ghanés Brimah Razak (63).

Ese tanto fue un mazazo para el equipo andaluz, que apenas unos minutos después se vio por debajo del marcador en la eliminatoria tras un tanto del joven Jutglà en una buena jugada personal por la izquierda que culminó con un disparo cruzado pegado al palo (69).

No obstante, y pese a no tener ya la fuerza de la primera parte, el Linares no se dio por perdido y pudo haber llevado el partido a la prórroga, pero el disparo de Carracedo se estrelló en la cruceta del arco defendido este miércoles por el brasileño Neto.

Antes, los tres equipos de Primera División que abrieron fuego en la jornada del miércoles de la Copa del Rey, Real sociedad, Mallorca y Valencia, se clasificaron para los octavos de final del torneo copero y se unen al Espanyol, que logró el pase el martes.

No obstante, y al igual que ya le había pasado al Espanyol en la víspera, los tres equipos tuvieron que sufrir ante rivales de inferior categoría.

La Real, que ha perdido la fuerza que exhibió al inicio de temporada, superó al Leganés por 3-2, después de que el equipo local igualara dos goles de desventaja en la segunda parte.

El sueco Alexander Isak (8) y Mikel Oyarzabal (42) adelantaron a los 'txuri urdin' en la primera parte, pero el Leganés empató con un doblete de Juan Muñoz (59 y 69).

El pase a octavos los selló Oyarzabal transformando una pena máxima (73).

Pese a que en las últimas jornadas ha mejorado mucho su juego y resultados, al Valencia también le tocó sufrir en Cartagena para acabar imponiéndose por 2-1 gracias a un tanto del ruso Dimitri Cheryshev en el descuento (90+2).

Carlos Soler, que se retiró lesionado, abrió el marcador para los valencianistas (34), pero Alfredo Ortuño empató tras anotar un penal (74) que dejó una de las imágenes de la jornada, la del portero Jaume Doménech de rodillas antes del lanzamiento para intentar poner nervioso a su rival.

Y al Mallorca le tocó remontar 2-1 frente a un Eibar que se adelantó justo antes del descanso con un tanto de Gustavo Blanco.

Josep Gayá (67) y Ángel dieron la vuelta al partido y la clasificación para octavos al equipo balear.

-- Resultados de dieciseisavos de final de Copa del Rey:

- Martes:

SD Ponferradina (D2) - (+) Espanyol 1 - 1 (1-3 en penales)

- Miércoles:

Leganés (D2) - (+) Real Sociedad 2 - 3

Eibar (D2) - (+) Mallorca 1 - 2

FC Cartagena (D2) - (+) Valencia CF 1 - 2

Linares Deportivo (D3) - (+) FC Barcelona 1 - 2

(19h00 GMT) Atlético Baleares (D3) - Celta de Vigo

Mirandés (D2) - Rayo Vallecano

Valladolid (D2) - Betis

(20h30 GMT) CD Alcoyano (D3) - Real Madrid

- Jueves 6 de enero:

(15h00 GMT) Fuenlabrada (D2) - Cádiz

Girona (D2) - Osasuna

(17h00 GMT) Sporting de Gijón (D2) - Villarreal

Real Zaragoza (D2) - Sevilla FC

(19h00 GMT) Atlético Mancha Real (D4) - Athletic Bilbao

Almería (D2) - Elche

(20h30 GMT) Rayo Majadahonda (D3) - Atlético Madrid

NOTA: los equipos precedidos por el signo (+) son los clasificados para octavos de final.

